‘Chama Segura’ vai a Jundiapeba orientar sobre o gás de cozinha

Representantes da distribuidora Liquigás vão esclarecer sobre o uso correto e seguro do botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) aos moradores do Distrito de Jundiapeba, nesta quinta-feira. A Campanha Chama Segura será realizada das 9h às 12h, no Centro Integrado de Cidadania, na Alameda Santo Ângelo, 688.

A iniciativa visa educar e conscientizar a população sobre as formas corretas de se transportar, armazenar, manusear e instalar o botijão de gás. Durante o evento, os participantes assistem às palestras ministradas por bombeiros educadores, que orientam sobre o uso correto do botijão e de seus componentes.

Também será feita a troca gratuita de mangueiras, abraçadeiras e reguladores de botijões de gás vencidos ou em condições inadequadas de conservação por kits novos, de acordo com a empresa.





O local foi escolhido com base em dados estatísticos do Corpo de Bombeiros que apontou aumento de ocorrências dessa natureza em Mogi das Cruzes. Ainda falta conhecimento sobre o uso correto do GLP e a manutenção inadequada dos equipamentos de instalação, que podem contribuir para a ocorrência de casos de incêndios.

Para participar, basta comparecer ao local e horário indicados para a realização da ação, munido do kit de instalação velho para a troca gratuita por um kit novo.

Lançada em 2011, a campanha tem como parceiros e organizadores o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Fundabom). Cerca de 54 mil pessoas em mais de 100 comunidades da Capital e Interior do Estado foram beneficiadas com a retirada de circulação de mais de 4 toneladas de kits fora do prazo de validade (que é de 5 anos), em condições inadequadas de conservação ou fora das especificações técnicas vigentes.

A Liquigás é uma empresa do Sistema Petrobras, líder no mercado de botijões de gás de até 13 kg e uma das maiores distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil. Também fornece gás para uso doméstico e industrial em embalagens de 8, 13, 20 e 45 kg, atendendo 8,5 milhões de residências/mês, por meio de uma rede de 5 mil revendedores.