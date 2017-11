Chacina deixa quatro mortos na zona norte de SP

AGÊNCIA ESTADO

Quatro pessoas foram assassinadas na madrugada desta quinta-feira, 9, na região do Tremembé, na zona norte da cidade de São Paulo. A Polícia Civil informou que os suspeitos passaram em um carro branco atirando contra as vítimas, que estavam na Rua Gabriel Martins, na Vila Albertina. Três homens e uma mulher foram atingidos e morreram no local. O caso ocorreu por volta das 2h.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é a responsável pelas investigações. A perícia foi ao local do crime para realizar a apuração. Trata-se da segunda chacina que ocorre na capital paulista em menos de 15 dias. Em 28 de outubro, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em uma chacina no Jardim Santa Mônica, no distrito de Pirituba, também na zona norte de São Paulo.