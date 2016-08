Chacareiros pedem agilidade no processo de regularização

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

DANILO SANS

Cerca de 200 moradores da Chácara Santo Ângelo, região conhecida como área dos chacareiros, protestaram ontem na frente do prédio da Prefeitura de Mogi. Eles pedem agilidade na regularização fundiária que deve beneficiar 1,3 mil famílias. A Prefeitura diz que o processo já está em andamento. Moradores da Vila Barreiro, Conjunto Santo Ângelo, Chácara dos Baianos e Vila Vitória participaram do ato.

O advogado representante das famílias, Carlos Alberto Zambotto, afirma que é preciso celeridade no processo de regularização fundiária para evitar despejos. “Essas 1,3 mil famílias estão no limbo”, ressalta, lembrando que o Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) desapropriou uma área destinada à agricultura, pertencente hoje a mais de 400 famílias daquela mesma região.





Zambotto diz que a Prefeitura chegou a apresentar uma “proposta muito abstrata” de regularização da área. Enquanto isso, completa, a mineradora Itaquareia, dona das terras, tenta recuperar o espaço na Justiça, seja com o pedido de reintegração de posse ou com a cobrança de aluguel dos moradores. Ainda de acordo com o advogado, nem mesmo o cadastramento das famílias começou a ser feito.

O Incra desapropriou 589 hectares aos agricultores. Sobraram 250 hectares, dos quais 50 hectares pertencem ao Hospital Dr. Arnaldo Pezzutti Cavalcante e os outros 200 hectares fazem parte da disputa. “Essa terra tem finalidade social, gerando moradia, trabalho e alimentação a essas famílias”, completa o advogado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos afirma que, com a publicação do decreto regulamentador da Lei Específica Alto Tietê Cabeceiras, no final de junho deste ano, a Prefeitura está habilitada a dar início ao processo de regularização fundiária dessa região de Jundiapeba, “conforme compromisso já assumido e reafirmado em diversas ocasiões”, sendo a última em reunião realizada com moradores em julho.

O decreto estipula uma série de procedimentos que, segundo a Pasta, serão inteiramente adotados pelo Município. O primeiro passo é a retomada das negociações com a Itaquareia, a dona da área, para que a mineradora doe ao Município a área de aproximadamente 700 mil metros quadrados, onde as famílias daquela região poderão ser assentadas. “Uma nova reunião com a proprietária da área acontecerá em breve”, diz.

Uma vez com a possa da área em mãos, a Prefeitura vai iniciar o trabalho de regularização fundiária. O processo, explica, é “complexo, envolve diversos órgãos e demanda tempo”. A nota segue dizendo que “o Município, contudo, assegura que o procedimento será executado”, assim como haverá obras estruturantes na área.

Os chacareiros protestaram durante mais de uma hora em frente ao prédio da Administração Municipal. Com cartazes e carro de som, eles pediam reunião com o prefeito Marco Bertaiolli (PSD) ou com algum representante do Executivo. Entretanto, não foram atendidos. A Prefeitura não respondeu o porquê de não ter recebido os manifestantes.

Medo

O maior medo das 1,3 mil famílias que moram na Chácara Santo Ângelo, conhecida como área dos Chacareiros, é o de serem despejadas repentinamente. Conforme conta a vendedora ambulante Suellen Alessandra Capeloto de Melo, de 24 anos, atos isolados de reintegração de posse viraram rotina no local. “A casa que ficava de frente para a minha foi derrubada. Eu não durmo tranquila, porque a qualquer momento as máquinas podem chegar para demolir a minha também”, conta.

O aposentado Manoel Braga de Faria, de 77 anos, mora na Chácara dos Baianos há 25 anos. “Quando cheguei lá era tudo mato. Eu comprei o terreno e construí a minha casa”, diz. A situação dele é parecida com a do restante dos moradores que, sem documentação, não conseguem comprovar a posse da área pertencente à mineradora Itaquareia.

A dona de casa Iranilde da Silva, de 60 anos, mora na Vila Barreiro há 16 anos e também tem medo de ser despejada. “A gente acaba ficando sem saber o que fazer. Eu sempre vejo seguranças andando lá dentro, de um lado para o outro, para intimidar os moradores. É uma situação muito difícil”, completa.

Também moradora da Vila Barreiro, Tania Cristina Pereira, de 55 anos, diz não ter para onde ir com o filho, de 15 anos. “Estamos nesta luta há muito tempo. Se eu fosse sozinha, já teria saído de lá, mas tenho o meu filho e quero deixar esse teto para ele, que cresceu lá. Espero que a Justiça nos dê o direito de ficar”, finaliza. (D.S.)