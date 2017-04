Caderno A, Silene

Previous

Next Feliz da vida, a mamãe pra lá de coruja Regina Coeli Bezerra de Melo com a filhota Manuela Bezerra de Melo, na tarde em que ela comemorou o seu 10º aniversário

Cristina e Henrique Naufel não faltaram nos parabéns à aniversariante

Murilo e Aide Fernandes também presentes à comemoração

Doroty e Luiz Carlos Leite em ritmo de festa pela morada da família na Rua Luiz da Silva Pires

As manas Silvia e Claudia Souza Leite dividem o clique com Cristina Arzabe

Chá Beneficente

A Associação dos Voluntários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, presidida por Miriam Nogueira do Valle, promove no próximo dia 27, o tradicional Chá Beneficente, a partir das 14h30, no salão do Clube de Campo, com música ao vivo com o saxofonista Barbosa. A renda do encontro será revertida para as obras assistenciais da Santa Casa, mantenedora do Hospital Nossa Senhora Aparecida.

Convites

Os convites podem ser adquiridos na sede da Associação dos Voluntários, na Rua Barão de Jaceguai, 1148, e também na entrada do clube no dia do evento. Informações pelo fone 4728.4700 ramal 4711.

Agradecimentos

Agradeço e retribuo as mensagens de Páscoa enviadas pelos amigos, Anita, Nilton, Cassiana, Marcelo, Marcelinho e Tatiana Dutra de Oliveira, Maria Cláudia, Flávia e Luiz Felipe Dutra de Toledo, Márcia, Lucca, Bruno e Renato Ferreira de Aguiar, Liciene e Marco Antonio Dutra de Oliveira, Emídio Soares Rodrigues e Rodrigo Soares Rodrigues, Mariângela e Tácito Caldas, Odinéa Zappile, Claudinha Zappile e Marcos Jorge, Cidinha e Roberto Pires, Neuza e Rubens Marialva.

Páscoa

Hoje, dia de celebrar a ressurreição de Cristo, é tempo de agradecer as bênçãos recebidas e festejar com alegria a Páscoa. Como não poderia deixar de ser, a coluna deseja a todos uma feliz Páscoa.