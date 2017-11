Chá Beneficente Santa Casa

Silene

Next Renata Resegawa, Renata Patela e Maria Helena Freitas prestigiaram mais uma edição do Chá Beneficente da Santa Casa. (Foto: Elton Ishikawa)

Ednalva de Oliveira e Eliana Cidale entre as presenças da tarde. (foto: Elton Ishikawa)

Rose Cardoso e Patrícia Oliveira presentes pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

As voluntárias da Avosc, Maria Helena Medeiros, Carmelita Franco e Cida Barros. (Foto: Elton Ishikawa)

Comemoração

Paulo Pereira de Carvalho comemora na noite de hoje, os seus bem vividos 96 anos, com uma descontraída rodada de pizzas, em sua morada da Vila Oliveira.

Festival

A Associação dos Agricultores de Cocuera, na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4, realiza nos próximos dias 11 e 12, o 27º. Festival Agrícola de Mogi das Cruzes “Furusato Matsuri” que mais uma vez contará com exposições de flores, frutas e hortaliças, além de implementos agrícolas. Ainda por lá, mini shopping com variedades, comidas típicas e shows folclóricos.

Música ao Vivo

O ComVem Patteo Mogilar, na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro Mogilar, será palco nesta sexta-feira de mais uma edição da “Noite no Patteo”, que conta com música ao vivo a partir das 19 horas. Além de boa música, os freqüentadores contarão com opções variadas de alimentação e bebidas no e bebidas para curtir o happy hour.

Fashion Weeks

Os tênis já vem fazendo parte das coleções há algumas estações. Entre os incontáveis modelos desfilados nas últimas semanas de moda, destaque para os que unem a meia e o calçado em uma peça só. Apresentados em coleções passadas da Balenciaga, voltam a aparecer na SS18 com o nome da grife grafado varias vezes. Os tênis meia também estiveram presentes na passarela de Valentino, com versões cheias de pedraria e recortes, na do Emporio Armani, com pegada mais esportiva, com cadarços. Giuseppe Zanotti, com modelos em neoprene, e Joshua Sanders, com laços, cores pastéis e estampas divertidas, também mostraram suas versões no showroom das fashion weeks.

Thereza Cristina Carbonari de Faria, Paulo Pereira de Carvalho, Claudio de Moraes Guilhamon, Luiz Camilo Scavone de Mello, Etiene Paiva, Adriana Aparecida de Godoi, André Cardoso Gomes, Marcos Sleimann Molina, Sueli Aparecida Junjers