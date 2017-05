Silene

A presidente, Miriam Nogueira do Valle, e as voluntárias da Associação dos Voluntários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, Maria Helena Medeiros, Cida Barros e Carmelita Franco. (Foto: Elton Ishikawa)

Esmeralda Malta Moreira e Selma Xidieh Bonfá marcaram presença no tradicional Chá Beneficente. (Foto: Elton ishikawa)

Morgana Ennes e Denise Nogueira colaborando com as obras da entidade. (Foto: Elton Ishikawa)

Rosa e Eliana Batalha pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Maria Vano e Fátima Tobias também presentes nessa tarde de benemerência. (Foto: Elton Ishikawa)

Mário Calderaro, o provedor da Santa Casa, Austelino Pinheiro Matos, Benedito Carlos Filho e José Carlos Nunes Junior. (Foto: Elton Ishikawa)

Exposição

Retratando a cultura ribeirinha por meio de fotos, aberta no SESI Mogi das Cruzes, na Rua Valmet, 171, em Brás Cubas, a exposição Gigante das Águas que fica em cartaz no até o próximo dia 24. A mostra, que faz parte do projeto Exposições Itinerantes do SESI-SP, reúne trabalhos do fotógrafo André Dib, realizados no Rio Solimões, pode ser conferida gratuitamente de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9 às 18 horas.

Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e a S. Stein criou um porta-jóias personalizado para ser sorteado entre os clientes que fizerem compras, em qualquer valor, nas lojas de Mogi, Suzano e São José dos Campos, durante todo o mês de maio. A ação que faz parte da campanha “Dia das Mães-Feliz com Você”, fará um sorteio por loja, no dia 5 de junho.

Tendências

Entre as tendências do inverno, os vestidos inspirados em camisolas e em robes, das últimas temporadas, evoluem agora para o estilo baby-dolls, e aparecem em tecidos sofisticados e decorados com rendas, para serem usados com flats e colares de corrente longa, que voltam com força total. Os laços, também em alta, dão delicadeza a roupas e acessórios, e surgem amarrados na cintura ou mesmo arrematando penteados, em versões de veludo, estampadas ou decoradas com escritos, caso do sapato hit da Dior. Para finalizar, o rosa é a cor mais quente da estação, tingindo looks por inteiro, do blush ao pink intenso.

Nats 06

Antonio Flávio Ramos Guedes, Vera Lúcia Ribeiro, Andréia Pomares Mendes Caran, Geraldo Rodrigues do Nascimento