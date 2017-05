Cetesb investiga se acidente com caminhão vazou combustível em rio da Mogi-Bertioga

DESTAQUE

Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) monitoram as imediações do km 83 + 300 da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), no trecho da Serra do ar, em que um caminhão que transportava combustível tombou no fim da tarde do último sábado. A preocupação é que parte da carga possa atingir as águas do Rio Sertãozinho, formador do Itapanhaú, e usado para abastecimento de parte da população do litoral norte do Estado. Até o momento não há indícios de contaminação ao curso d´água.

Ontem, durante a manhã e parte da tarde, técnicos da Cetesb faziam a análise do local. Por volta das 18h30, um caminhão que transportava combustível em direção a Bertioga tombou. Parte da carga vazou. A agência ambiental manifestou-se por meio de nota. “Técnicos da Cetesb, do Setor de Atendimento a Emergências, estão no local, km 83, da estrada Mogi-Bertioga, hoje (ontem), 15.05, acompanhando a operação de transbordo da carga. O veículo era composto por vários tanques, que transportavam diesel, etanol e gasolina. O vazamento ficou contido na vegetação e no solo. Perto do local do acidente corre o Rio Sertãozinho, que, até o momento, não foi atingido pelo vazamento. Após o atendimento emergencial a Cetesb irá quantificar o total vazado, os danos ambientais e aplicar as sanções previstas na legislação”, trouxe nota.

Neste acidente de sábado, o motorista do caminhão morreu. O nome e a idade não foram divulgados.

O km 83 + 300 é a mesma altura em que aconteceu o acidente com um ônibus, em 8 de junho, que resultou na morte de 18 pessoas, a maioria formada por estudantes universitários de Mogi das Cruzes que seguiam para suas casas em São Sebastião. Aquele foi o mais grave acidente já registrado na SP-98. Na ocasião, 15 das 18 vítimas fatais morreram no momento do impacto ou pouco tempo depois ainda presas nas ferragens. As outras três chegaram a ser socorridas, contudo, morreram após dar entrada em hospitais do Alto Tietê e Bertioga.

