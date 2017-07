Cerejeiras começam a florir em Mogi das Cruzes

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

As cerejeiras começam a florir em vários pontos da Cidade. O fenômeno sempre acontece no frio, época em que essa planta, símbolo da imigração japonesa no Brasil, embeleza jardins, praças e espaços públicos. Elas possuem diferentes tons de rosa e as primeiras a aparecer são as cores mais fortes. Os primeiros exemplares de cerejeira, que tem um simbolismo especial no Japão foram plantados no início do século XX por imigrantes japoneses, como prova de amizade.

Espalhadas em Mogi das Cruzes, são muito apreciadas pelo biólogo Pedro Luis Batista Tomasulo, que gostaria de ver um número maior de exemplares compondo o cenário urbano. “Pela beleza e forte presença da colônia japonesa em Mogi, acho que deveria ocupar mais espaços na Cidade”.

O biólogo explica que a planta sofre a influência do clima e conseguiu se adaptar bem em Mogi, porque oferece condições climáticas para cultivo. Segundo ele, a planta não requer muitos cuidados, mas cresce de forma lenta e deve ser plantada em área grande para que possa se desenvolver melhor.

Além das podas regulares, Tomazulo observa que é preciso cuidados com a adubação do solo. A planta tem uma altura média, que varia de 4 a 5 metros, com flores brancas e rosa. “As primeiras que florescem são as tonalidade de rosa mais forte. As espécies de tom mais claro começam a dar flores em agosto”, observa .

A árvore tem apenas uma florada por ano. No Japão, a sakura, representa a fragilidade da vida. Como a floração dura em média três dias, os japoneses aproveitam a época do esplendor para fazer piquenique à sombra das árvores. Esse movimento é chamado Hanami.

Em Mogi existem cerejeiras nas rotatórias em César de Souza e Vila Rubens, Terminal Rodoviário, Parque Centenário, Vila Industrial, Praça dos Imigrantes e vários outros pontos.

O presidente do Bunkyo, Frank Tuda conta que no Centro Esportivo, no Bairro Porteira Preta foram plantadas cerca de 600 pés. “O lugar fica bonito com as floradas, mas é preciso muito cuidado para evitar os ataques das pragas”, disse. O empresário Tomaz Hideo Yamaki, conta que cultivou um exemplar em sua residência. “Para poder apreciar de perto a beleza”