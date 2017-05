Centros esportivos de Mogi sofrem com o abandono

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Locais dedicados à prática esportiva e diversão, alguns centros esportivos municipais de Mogi das Cruzes apresentam situação de evidente abandono. Dos 10 em funcionamento, O Diário visitou quatro na manhã da última quinta-feira para avaliar como estes locais, por vezes a única opção de espaço gratuito de lazer à população do Bairro, estavam. O caso mais complicado é o localizado na Vila Jundiaí. Por lá, a sujeira em volta do equipamento e dentro do terreno está generalizada. Quase todo o espaço fora vandalizado. Uma pequena casa usada como apoio para o vigia do local é o retrato da situação do local e teve até a fiação elétrica furtada. Vereadores propõem o repasse das unidades à iniciativa privada ou a entidades sociais para que façam a gestão delas.

Na Vila Jundiaí, um bairro no limite entre Braz Cubas e Jundiapeba, as alternativas para aqueles que não querem jogar no CE de lá não são muitas. Há as quadras das escolas estaduais próximas, contudo, as unidades ficam fechadas aos finais de semana, momento de folga para muitos de seus moradores. A Rua Jaguatirica, endereço do Centro Esportivo local, é sem saída. Ao final dela, quase na porta do local, havia muitas madeiras abandonadas na quinta-feira pela manhã. A reportagem apurou que elas são recolhidas para reciclagem por alguns coletores do Bairro. Apesar de haver uma destinação útil, em tese, o material acaba ocultando um problema: o consumo de drogas. É comum que dependentes químicos fiquem ali no início de noite, sobretudo, para usar maconha, apurou o jornal com moradores. O medo é generalizado porque nem todos que vão ao local são conhecidos dos vizinhos.

Lá dentro, as paredes das edificações usadas como apoio aos jogadores e visitantes estão pichadas. Há sujeira no gramado. Muita sujeira. A iluminação do local é fraca, impossibilitando o uso pleno dele à noite, outra alternativa aos que trabalham durante todo o dia e buscam algum horário para jogar futebol com amigos. Numa das guaritas, que estava vazia, até os cabos de energia elétrica foram furtados.

O entorno do Centro Esportivo da Vila Jundiaí apresenta uma situação difícil também. Um ponto de ônibus na Rua João Soares está em meio a um matagal que ultrapassa um metro e meio. “Não há segurança alguma de ficar aqui à noite à espera de ônibus”, disse uma auxiliar administrativa de 22 anos que pediu para não ser identificada.

Em Jundiapeba, o vandalismo, infelizmente, também prevaleceu sobre o equipamento público. Na Rua Pedro Paulo dos Santos fica o Centro Esportivo, opção de lazer muito usada pelos moradores deste que é um dos maiores distritos de Mogi das Cruzes. As pichações com referências à violência e tags (assinaturas de pichadores) estão espalhadas pelo lugar. Vale ressaltar que este problema não é exclusividade do C.E. Outros espaços sob gestão da Prefeitura e do Governo do Estado (como escolas) sofrem com a ação dos vândalos. Ao redor, há esgoto a céu aberto.

No Jardim Camila, nas áreas de acesso ao público em geral, não se percebe grandes problemas, com exceção à sujeira, culpa de alguns visitantes que não prezam pela limpeza plena do espaço. A preocupação dos visitantes, entretanto, é com a segurança do local. Eles pedem a manutenção de agentes na porta do equipamento de forma permanente.

Um local com boas condições visitadas pela reportagem é o Centro Esportivo do Socorro. Ele, contudo, em breve deixará de ser um espaço público municipal para ser transformado em uma unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc). A ideia é que em até um ano um equipamento prévio, nos moldes do Sesc, seja instalado lá. Ainda assim, o lugar, na atualidade, tem a limpeza em ordem, não possui tantos problemas com o vandalismo (é um local com constantes rondas de policiais e guardas municipais). O único problema é que a piscina não está aberta ao público por estar passando por manutenção. É um transtorno aos que esperam por alguns momentos na água em dias (cada vez mais comuns) de calor intenso no outono.

Na última semana, vereadores propuseram discussões para tratar do futuro destes centros esportivos. “Eles não podem ficar ociosos. A Prefeitura poderia repassá-los à iniciativa privada ou às entidades sociais para que ficassem sob gestão delas. Desta forma, a manutenção seria mais eficaz. O que não pode é deixar um equipamento como o da Vila Jundiaí, que apresenta problemas críticos”, disse Antonio Lino da Silva (PSD). Ele e o presidente da Comissão Permanente de Esporte, Marcos Furlan (DEM), devem se reunir com a Prefeitura e discutir por meio da comissão permanente (ou até criar uma comissão especial de vereadores/CEV) o futuro destes centros esportivos.









Prefeitura diz que faz manutenções

Procurada pela reportagem de O Diário, a Prefeitura de Mogi das Cruzes respondeu aos questionamentos por meio de nota: “A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informa que a piscina do Centro Esportivo do Socorro não está operando porque a bomba foi retirada para manutenção. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados na próxima semana (nesta semana), com o retorno à normalidade da operação. A piscina do CER Socorro conta com aquecimento e funciona durante todos os dias, com aulas e atividades recreativas. Já com relação ao CER Jundiapeba, a utilização é compartilhada entre as secretarias municipais de Esporte e Lazer e Educação, por meio da Escola Municipal Professor Mário Portes. A manutenção é realizada sempre que necessário pelas equipes da Prefeitura. Recentemente, inclusive, foi feito um reforço no número de lixeiras disponíveis. Novas manutenções serão realizadas de acordo com a necessidade e programação de serviços. No caso do CER da Vila Jundiaí, a Secretaria de Esporte e Lazer informa que realizou, recentemente, serviços de pintura e corte de mato. A próxima intervenção prevista é na iluminação, com a implantação de um novo cabo de energia. A forma como esta implantação será feita está sendo estudada. O Centro Esportivo conta com cerca de 160 alunos, com aulas de dança, ginástica, futsal, futebol, recreação, contos e desenhos e jogos de tabuleiro. Atualmente, a segurança do Centro Esportivo é feita por meio de rondas da Guarda Municipal. Por fim, quanto ao CER Jardim Camila, a Secretaria de Esporte e Lazer informa que possui uma equipe responsável pela administração do espaço que, em caso de necessidade, entra em contato imediatamente com a Pasta ou a Guarda Municipal para o atendimento de ocorrências. Quanto à limpeza na área localizada na Rua João Soares, o Departamento de Limpeza Pública informa que um trabalho completo no Bairro está previsto para ser realizado no mês de junho, com a atendimento às áreas públicas. Em relação ao esgoto, uma equipe do Semae irá ao local para verificar o problema, lembrando que a maioria dos casos de vazamento é provocada por mau uso do sistema, como o lançamento de resíduos como pedras, madeira, gordura e outros tipos de detritos”, trouxe o texto. (L.M.)