Centro Oncológico promove ato de prevenção

Comentários (0) Cidades Like

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes (Comc) promove neste sábado (27) uma ação de conscientização e prevenção contra o câncer de pulmão e de outras doenças causadas pelo uso do tabaco. A atividade faz parte da série de palestras “Previna-se contra o Câncer” realizada pela clínica em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, que será comemorado na próxima segunda-feira. A atividade, das 9 às 15 horas, será realizada no Largo do Rosário, no Centro de Mogi.

Por meio de uma parceria com o curso de Fisioterapia da Universidade Braz Cubas (UBC), a população ainda terá acesso a atendimentos para atestar a capacidade respiratória de fumantes e não-fumantes. Ex-fumantes, que pararam o vício há mais de um ano, também poderão participar.

O diretor administrativo do Comc, o físico e médico Alvaro Otávio Isaias Rodrigues, destaca a relevância da iniciativa. “É um momento onde a população poderá tirar as mais diversas dúvidas com profissionais capacitados e especialistas no assunto. É também um momento no qual a população vai ser estimulada sobre a importância de estar atenta aos cuidados com a saúde”.