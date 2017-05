Cartas

Em alusão à reportagem deste jornal do dia 14/05/2017, sobre as depredações no Centro Esportivo da Vila Jundiaí, outros centros esportivos e também de praças públicas, a pergunta é: qual a eficácia do patrulhamento da Guarda Civil Municipal, que é paga com o dinheiro público, justamente para proteger patrimônio público?

Com a palavra o senhor prefeito e os “nobres” vereadores.

Prof. Paulo Reis

