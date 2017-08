Centro Esportivo do Socorro será entregue ao Sesc na próxima semana

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Um novo prazo para o início da instalação de um Sesc em Mogi das Cruzes não foi dado por Sérgio Batistelli, coordenador técnico e de planejamento da entidade. Ele sinalizou, entretanto, que a aceitação do recebimento da área do Centro Esportivo do Socorro deve acontecer na próxima semana, em reunião do Conselho do Sesc. A afirmação foi feita ontem, em encontro com o prefeito Marcus Melo (PSDB) e secretários e vereadores da Cidade, na unidade de Jundiaí. O chefe do Executivo mogiano afirmou que, se recebida a confirmação por parte da entidade, o projeto de lei que oficializa a cessão da área será enviado para aprovação da Câmara o quanto antes.

Caso confirmada, a construção da sede mogiana deverá custar, pelo menos, R$ 120 milhões à entidade, segundo estimativa de Batistelli. O tempo médio de término das obras das unidades do Sesc é de oito anos, mas um prazo não foi estipulado para a instalação no Município. Entretanto, ele confirmou que “Mogi é a bola da vez”.

Em junho deste ano, a instituição revelou que em um ano, as atividades já poderiam começar a ser desenvolvidas de maneira temporária no Socorro, o que não foi afirmado pelo coordenador. Questionado sobre a possível existência de uma unidade temporária, Batistelli disse que nada está definido. “Estudos serão feitos pra ver a melhor forma da gente chegar. Não teria uma decisão agora, mas, com certeza, queremos entrar o mais rápido possível na Cidade. Existe uma intenção do Sesc, da Prefeitura e da comunidade de começar logo, mas não saberia precisar datas”.

Para os mogianos, uma das preocupações fica por conta das atividades realizadas no Centro Esportivo atualmente, mas um estudo já foi realizado no local, para que elas sejam mantidas. “A Prefeitura já fez um levantamento e um diagnóstico sobre tudo o que é realizado ali. O Sesc é ciente disto e é uma questão que eles se preocupam, para atender as pessoas que já estão ali. Nosso desejo é não só atender a este público, mas atender ainda mais. Temos a informação de que logo que a entidade assume o espaço físico do Município, mesmo antes da construção, é triplicada a quantidade de atendimento de forma imediata”, explicou Melo.

José´Antônio Cuco Pereira (PSDB), presidente da Comissão Especial de Vereadores (CEV) formada na Câmara para acompanhar o processo de implantação do Sesc, também esteve em Jundiaí. Agora, cabe ao grupo aguardar a decisão do Conselho da instituição. Acompanhado de outros nove integrantes do Legislativo, Cuco afirmou que todos saíram encantados e devem votar a favor do projeto. “Hoje pudemos ver ainda que existe também o interesse da Administração Municipal. Havendo essa sintonia com a Câmara, podemos ter a certeza de que Mogi realmente será contemplada com essa construção espetacular que o Sesc faz”, finalizou.

Implantada em março deste ano, a CEV tem prazo de seis meses para atuação – com encerramento no próximo dia 12. Cuco afirmou, então, que a renovação será requerida logo após este período, para que o trabalho seja estendido até que o Sesc seja, de fato, confirmado na Cidade.