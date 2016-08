Centro Cultural recebe exposição ‘Mogi Revela’

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

As imagens vencedoras do concurso fotográfico ‘Mogi Revela’ deste ano estarão expostas a partir das 13 horas desta sexta-feira (26) até o próximo dia 11 de setembro na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Na exposição, o público poderá conferir fotografias que foram as 10 primeiras colocadas em cada categoria do prêmio – amador, profissional e jovem – totalizando 30 imagens.





Não haverá solenidade ou premiação na abertura da mostra que, neste ano, está em novo endereço. Nas edições anteriores, a exposição ocupou o pavilhão interno da Expo Mogi, no Mogilar. O evento continua sendo parte das comemorações do aniversário de Mogi das Cruzes, que completa 456 anos no dia 1º de setembro.

A cerimônia de premiação dos vencedores, com entrega de troféus, menções honrosas e certificados de participação, acontecerá no dia 8 de setembro, às 20 horas, na Sala Multiuso Wilma Ramos, no 1º andar do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

A entrada é gratuita e a visitação da mostra ‘Mogi Revela’ segue o horário de funcionamento do Centro Cultural, de terça a domingo, das 8 às 18 horas e às sextas e sábado, até às 22 horas e no domingo, das 10 às 14 horas. Na semana que vem, porém, o Centro Cultural ficará fechado nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de setembro, por conta das obras, que já estão em andamento, para a instalação de um elevador no prédio.