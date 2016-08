Centro Cultural fechará nesta quinta-feira

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

SILVIA CHIMELLO

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes, instalado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, no prédio da antiga Telefônica, ficará fechado entre quinta-feira, dia do aniversário da Cidade, até a próxima segunda-feira para conclusão do processo de instalação de um elevador no prédio.

A obra de readequação realizada pela Prefeitura para melhorar a acessibilidade no local já teve início, mas até o momento não houve necessidade de interromper o funcionamento do prédio, que abriga a biblioteca municipal, sala multiuso e galeria de artes. A expectativa é de que o projeto esteja concluído até o final deste ano.





O espaço só deixará de atender nesses cinco dias, mas a Secretaria Municipal de Cultura esclarece que serão mantidas as atividades previstas programadas para comemorar o aniversário da Cidade. O local receberá, por exemplo, a exposição “Mogi Revela”, com as imagens vencedoras do concurso fotográfico homônimo, que estarão expostas até o próximo dia 11, na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro.

Todo o processo para instalação do elevador tem custo estimado em R$ 182 mil, que será gasto com a adequação do equipamento. Já existe um fosso no prédio, que precisará ser adaptado a fim de receber uma cabine maior. Para isso, serão necessários cortes nas vigas e lajes do prédio.

As obras na estrutura estão avaliadas em R$ 102 mil e estão a cargo da Demax, empresa contratada pela Prefeitura para fazer serviços menores com maior agilidade e sem necessidade de licitação.

A aquisição do elevador será feita por meio de licitação para escolha da empresa que executará a cabine sob medida, com capacidade para quatro pessoas. Sartori esclarece que o preço está estimado em R$ 80 mil e que o prazo previsto para sua fabricação é de três meses.

A falta de acessibilidade no prédio foi motivo de críticas por parte de movimentos que representam pessoas com deficiência no Município. Logo depois de ter sido inaugurado, em setembro do ano passado, o assunto provocou repercussão nas redes sociais e inclusive registro de queixas junto ao Ministério Público (MP) diante da ausência de elevadores ou rampas para que cadeirantes, idosos e pessoas com dificuldades de locomoção pudessem acessar os demais andares.