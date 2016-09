Centro Cultural de Mogi tem contação de histórias

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

CÉLIA SATO

Neste domingo, haverá contação de histórias no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, às 11 horas, com ingresso gratuito. A atração intitulada “O Circo Chegou!” será comandada pela Companhia Duo Encantado, com Rosita Flores e Neusa Onofre.

Nesta apresentação, que é voltada para todos os públicos, serão contadas três histórias “bem bacanas”, conforme antecipa Rosita, sobre palhaço, bailarina e poetas brasileiros. Tudo entremeado com cantigas e poesias e num formato bem intimista.





“O Circo Chegou!” é uma atração inédita, já que foi montada pela Companhia especialmente para a apresentação de hoje. O tema, explica Rosita, faz parte da memória de infância de muita gente, inclusive, dela. “O circo tem sempre aquela magia, canto e poesia e faz parte da lembrança das pessoas”, completa.

A Companhia Duo Encantado, fundada em 2010, aposta em seu trabalho para contribuir com a formação de público, o incentivo à leitura e com a construção de um mundo mais humano, mais alegre, mais gentil e com mais oportunidades para todos. “Nós acreditamos na força da arte, da literatura e da cultura como sementes de transformação”, expõe Rosita, que é educadora, mestre e contadora de histórias e desde 2004 desenvolve pesquisas e projetos voltados para a narrativa oral.

A contação de histórias acontece na Sala Multiuso Wilma Ramos no Centro Cultural, que está localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360. O telefone é o 4798-6988.