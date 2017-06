Centenas de pessoas participam de celebração a Santo Antônio em Mogi

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Centenas e centenas de devotos de Santo Antônio foram à paróquia que homenageia o santo, no Mogi Moderno, em Mogi das Cruzes, para louvar o padroeiro dos casais e dos objetos perdidos. Missas ocorreram em diversos horários do dia e foram celebradas por padres da Diocese. À noite, o bispo dom Pedro Luiz Stringhini comandou a celebração. Cerca de seis mil pães, que representam fartura para os lares daqueles que os pegam, foram distribuídos. O voluntariado na ação é algo que vem de família.

A cada 1h30, uma nova missa era iniciada na bela Paróquia de Santo Antonio. O Diário esteve na celebração começada às 10h30. O templo estava cheio e contava com mais de 100 pessoas. O padre Leandro Machado Silvestre, pároco solidário da Paróquia Santos Apóstolos, em Itaquaquecetuba, era quem presidia a celebração. Às 19h30, após uma procissão realizada pelo bairro, o bispo realizou uma missa.

“Santo Antônio é popular porque foi um grande pregador do Evangelho. Quando vivo já tinha fama de santidade porque encarnou muito Jesus Cristo em sua própria vida. O povo recorre a Santo Antônio por muitas coisas. A oração da missa de hoje diz que ele ajuda nas causas difíceis. A fama de casamenteiro é um pouco lendária. Falam de alguns milagres creditados a ele em relação a casamentos com enxoval ou dote etc. Assim criou-se esta lenda, mas que é mais um apelo popular do que qualquer outra coisa. A dos pães veio pela caridade de Santo Antônio. Ele foi, por muito tempo, porteiro de convento e os pobres recorriam ao convento por pão ou comida. Ninguém saía de lá sem pão. Como ele pregava muito, as pessoas diziam que Antônio dava o Pão da Palavra e o pão do corpo”, explicou o padre João Batista Ramos Mota, pároco da igreja local.

A funcionária pública Natália Martins, de 32 anos, é a coordenadora da distribuição dos pães em homenagem ao santo. Foi o primeiro ano na função, mas ela já vem trabalhando em prol de Santo Antônio há muitos anos na companhia da família. A mãe e a irmã fazem parte do corpo de voluntários.

“É um trabalho muito compensador que herdei da minha família. Nem mesmo grávida eu deixei de vir. Hoje, a minha filha tem quase quatro anos, e o meu marido vai trazê-la depois do trabalho. A gente começa cedo e vai até o início da madrugada. Num grupo de voluntários que chega a 15 pessoas”, comentou.

Os números são superlativos. São cerca de 150 quilos de pães distribuídos, algo que chega a algo perto de seis mil unidades, segundo os voluntários. Eles são comprados ou doados por padarias e fiéis.

Maria Aparecida Mendes, 43, dona de casa, saiu de sua residência, em César de Souza, para buscar o embrulho. “É uma forma de manter as coisas em ordem. Sempre é bom pedir proteção e fartura. Deus ajuda e o santo também”, concluiu.