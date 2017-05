Censo do IBGE aponta mais de 2,6 mil propriedades agrícolas no Alto Tietê

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prepara um novo Censo Agro 2017, realizado 11 anos depois do último levantamento que apontou a existência de 2.671 propriedades agrícolas no território formado por Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Com atraso e um questionário simplificado, a pesquisa sobre a atividade agropecuária deverá começar em outubro. Ela irá detalhar o que ocorreu no setor na última década, assim como mudanças marcadas pelo desenvolvimento de novas tecnologias de manejo, a redução da área destinada à produção agrícola e agropecuária, e a alteração no perfil dos produtores e trabalhadores rurais, em especial, em regiões onde descendentes de famílias japonesas deixaram o campo para se dedicar a outras atividades profissionais.

Sindicatos e associações patronais e de trabalhadores rurais têm acompanhado as mudanças que, apesar de severas, não alteraram o status de Cinturão Verde, conquistado por Mogi das Cruzes e cidades vizinhas no passado. Isso se dá graças à cadeia de produção de hortaliças, folhosas, maçarias (vendidos em maços, como salsinha e cebolinha), frutas e flores, mantida por alguns grandes e médios produtores e um forte núcleo de propriedades familiares, e pela migração do manejo com o fortalecimento de tecnologias de produção, como a hidroponia e a agricultura orgânica.

Com resultados parciais previstos para serem divulgados ainda nesse ano, a pesquisa terá como base 2.541 estabelecimentos rurais, o que já sugere a redução da área usada para a produção na Região do Alto Tietê. Apesar desse dado, a diminuição do perímetro de pesquisa, definida pelo próprio IBGE, pode confirmar o encolhimento da área produtiva, mas não em produção.

A coordenadora da Agência do IBGE de Mogi das Cruzes, Ângela Yatsugafu, destaca que o novo censo irá descobrir especificidades dessa atividade, com dados como a área de produção atual, tipos de manejo e de irrigação usados nos processos de plantio e cultivo, mão de obra empregada nas propriedades, entre outros.

Os recenseadores vão mapear ainda as propriedades por meio de pontos de GPS para futuras pesquisas e localização por satélite dos endereços agropecuários. Uma tecnologia testada no passado, porém, agora, mais eficiente.

Problemas financeiros postergaram a realização do Censo Agropecuário, anteriormente feito a cada dez anos. Com o início da coleta de dados apenas em outubro, as expectativas são de se concluir o processo até o início do próximo ano, quando começa o cruzamento dos dados. A divulgação dos dados preliminares deve acontecer a partir do ano que vem, 12 anos, portanto, após o último mapeamento.

Trabalho









Na Região de Mogi das Cruzes, o Censo Agropecuário será feito nas cidades de Arujá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. Ao todo, serão contratadas 32 pessoas (veja quadro).

A seleção deverá ser concluída até o final de agosto, quando os contratos temporários serão firmados. Após isso, os selecionados serão capacitados e começarão as visitas em meados da primavera.