CENP normatiza mídia digital

Artigos

Rafael Sampaio

Por dois anos o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) vem trabalhando para estruturar seu primeiro documento de normas de autorregulação para a mídia digital, com base no arcabouço já existente para o conjunto das mídias e que tem demonstrado há muito tempo sua utilidade para a produtividade e eficiência do mercado.

A mídia digital está sujeita, assim como todos os meios, às leis que regulam a atividade de comunicação e mídia. Mas como a legislação é genérica e não desce a detalhes, o papel final de normatização é do sistema de autorregulação.

Por ser a última das mídias a ser criada, por continuar em processo de desenvolvimento e consolidação e por suas característica de total liberdade, o digital tem operado sem limites deontológicos e de melhores práticas, o que tem resultado no acúmulo de problemas relacionados a essa mídia e comprometido sua eficiência.

Não é de agora que além de anunciantes e agências, muitos dos veículos do setor, em especial aqueles originados ou ainda integrantes do universo das mídias tradicionais, têm se preocupado com isso e pensado em como estruturar um conjunto de melhores práticas para o digital.

Foi essa a abordagem do CENP ao tema: aplicar conceitos estabelecidos e aceitos para as demais mídias para as especificidades do digital, de modo a definir conceitos, responsabilidades e fair play lógicos para a nova mídia, mas com base no que se mostrou correto e funcional para as demais.

Mesmo quando entrar em vigor e ser acatada pelos mais relevantes players do digital, porém, as novas normas, que constarão do Anexo D, não serão suficientes para solucionar a questão, tanto porque se sabe que a adesão voluntária ainda não será abrangente para atingir todos os players da área e todos os seus múltiplos aspectos, como pelo fato de que se trata de uma atividade em processo de constante evolução.

Após esse muito importante primeiro passo, o próprio CENP terá que se organizar para evoluir na abordagem e tratamento do assunto, seja para ajustar as normas à realidade multifacetada do setor digital, em constante evolução, seja para cobrir outros aspectos da atividade que se mostrarem necessitados de normatização.

Setores corretamente normatizados são mais eficientes e produtivos para seus integrantes, que deles se beneficiam enquanto vendedores, como para a sua clientela, que deles se utilizam como fim ou como meio. O digital irá ganhar muito com esse processo de normatização.

Rafael Sampaio é consultor em Propaganda e Marketing