Celebrando o Natal

Mais uma vez, nesta data especialíssima, a coluna reúne algumas famílias, que em meio a muita alegria, celebram o nascimento do Menino Jesus e nos transmitem as suas mensagens de fé e fraternidade. E nesse seu dia, rogamos a ele, que nos cubra com sua proteção divina, e também nos abençoe em todos os dias do novo ano. A todos, os leitores de O Diário, um Feliz Natal com muito amor, harmonia e felicidade.

Next “Natal e tempo de comemorar a vida, espalhar amor e semear a esperança. Que Deus ilumine e abençoe todas as famílias.” Marcus, Karin, Guilherme e Fernando Melo. (Foto: Elton Ishikawa)

“A família Zeferino deseja a todos, um Natal marcado por bênçãos, alegrias e revestido de seu profundo significado.” Ana, Leonel, Pedro e Laura Zeferino. (Foto: Elton Ishikawa)

“Natal feliz, é ter uma família unida com paz, saúde e Deus no coração!” Rodrigo, Antenor, Mara, Antenor Filho e Carla Camargo. (Foto: Elton Ishikawa)

“Desejamos que neste dia e em todo ano que está chegando, que Deus abençoe todas as famílias.” Paulo Cesar e Olga Santos, Leonardo Paiva, Juliana Santos Paiva, Fábio Augusto Santos e Aubd Alexandre de Andrade. (Foto: Elton Ishikawa)

“Natal tempo de partilhar e renovar esperança e amor.” Monica, Carlos, Lucca e Rafaella Cazarine. (Foto: Elton Ishikawa)

Aniversário (25)

Vera Oliveira Salgado, Natalia Markhaul, Tiaõ Faria, Terezinha Rodrigues, Maria Amélia Pereira, Márcia Denize Gonzáles, Everaldo Costa Eira, Selmo Roberto dos Santos, Raquel Blausten Regino, Victor da Matta Jorge, Miled Cury Andere, Meire Sebata

Aniversário (26)

José Machado Teixeira, Edith Helga Balciunas, Marlene Neves Feres, Lílian Carla de Castro Abreu, Selma do Carmo Terribas Lima