Celebração: O Natal de todos

UM MOMENTO DA FAMÍLIA

SILVIA CHIMELLO

O Natal na casa da família Espírito Santo começa a ser preparado em novembro, quando Maria Aparecida, de 59 anos, reúne os filhos e o marido para montar a árvore, com enfeites e luzes. Ela conta que tudo é feito em meio a muita oração e energia positiva para que o espírito natalino tome conta do ambiente.

Nomes e sobrenomes da família confirmam a proximidade com a religião católica. A responsabilidade do pai, o fotógrafo João Donizete do Espírito Santo, 58 anos, é cuidar do presépio, missão que ele leva a sério desde criança quando via os pais preparando a principal cena da natividade: a manjedoura, Maria, José, os três reis magos e o Menino Jesus. Nascido em Mogi das Cruzes, ele via os pais, Juventina Rodrigues Martins e Sebastião Antonio do Espírito Santo, preparem um cenário ainda encontrado em muitas casas de católicos e não católicos, que representa a maneira como nasceu o principal personagem do Natal.









E o senhor João inova. A cada ano ele escolhe um tipo de material diferente para montar o cenário do nascimento do Menino Jesus. Ele reveza o uso de materiais como o pó de serra, grama e a madeira para fazer o pequeno berço ou o barro para construir a gruta, onde a família cristã é instalada.

Feitos a árvore e o presépio, vem a próxima etapa: a troca das ‘lembrancinhas’, que envolve os quatro irmãos, sobrinhos e demais agregados num encontro feito para o sorteio do “amigo secreto”, algumas semanas antes do dia de Natal. Como a segunda geração já cresceu, são poucas as crianças na família, mas mesmo assim, a tradição da troca de presentes é seguida à risca. Com ou sem crise econômica.

A festa de Natal da família começa a ser comemorada no dia 24. Os participantes chegam logo ao enoitecer, para ajudar a preparar a ceia, com os pratos salgados, doces, carnes e as frutas.

São Católicos. Maria afirma que sempre considerou a comemoração “do nascimento do Menino Jesus dentro dos corações das pessoas” como o principal objetivo da comemoração milenar. “É um momento de resgatar a fé e seguir os preceitos da igreja, que prega a solidariedade, união e amor entre as pessoas”, acrescenta.

Na opinião dela, o clima natalina prevalece entre todas as pessoas. “O Natal consegue tocar as pessoas, que nessa época procuram fazer o bem, ajudar as instituições que atendem crianças, idosos e pessoas necessitadas, muitos deles sem teto para morar ou família para abraçar. As pessoas pensam mais nos outros, naqueles que estão longe da família. É um momento de reflexão sobre a necessidade de auxiliar e promover ações para melhorar a vida do próximo”, afirma.

Para preservar os valores religiosos e a tradição, quando chega a noite do dia 24, o primeiro compromisso é a ‘Missa do Galo’, realizada pela igreja católica para anunciar o nascimento de Jesus. Só depois do compromisso religioso, o casal dá início à festa em família. À meia-noite todos se cumprimentam, rezam e cantam músicas natalinas. Ah, a família festeja com fogos de artifício.









A noite segue com a confraternização entre os parentes. E na manhã seguinte, a festejo recomeça com o café da manhã, abastecido com as frutas e quitutes que sobraram da ceia. A reunião acontece no quintal da casa deles, onde uma mesa é montada para acomodar todos juntos.

Assim como na maioria das casas, o almoço é um churrasco. “É bem mais prático”, afirma Maria, que conta com a participação de todos no preparo.

Maria e João casaram-se há 34 anos. E desde os primeiros anos o casal reproduziu as festas vividas na casa dos pais: os irmãos dela vinham para a casa dos dois. Depois, nasceram os dois filhos, João Ricardo (33) e João Henrique (29), os filhos dos irmãos e a família foi crescendo. Hoje são cerca de 30 pessoas. A família de Maria é formada por sete irmãos – dois morreram e um está um pouco afastado.

“O meu maior sonho é ganhar um netinho de presente”, disse Maria, que cobra isso dos filhos, especialmente de João Henrique, já casado. Um sonho da família é ter mais crianças em casa. “Aí, podemos ter Papai Noel durante a noite de Natal”, confidencia ela. Quem sabe, num próximo ano?

OS ANDRADES MANTÊM AS TRADIÇÕES

SILVIA CHIMELLO

A família da Veni Maria de Andrade, de 64 anos, preza um ritual natalino que passa de pai para filho, há gerações. A união é uma das marcas perpetuadas. Os Andrade têm um lema: um por todos e todos por um. E os os irmãos dizem que são como os mosqueteiros estão sempre juntos porque acreditam que “unidos têm mais força para enfrentar os problemas”.

Veni e os oito irmãos são filhos de dona Marcília, de 88 anos, e Odilon Penha de Andrade (já falecido). Eles fizeram questão de se manter próximos dos pais, e moram perto um do outro. A proximidade reforça os vínculos familiares entre os netos, bisnetos e tataranetos.

Durante o ano, estão sempre juntos. Mas, é no Natal que toda a família faz questão de se reunir para comemorar a data, considerada por Veni, como “muito importante” por manter um caráter religioso. Os cristãos comemoraram hoje o nascimento de Jesus Cristo.





“Natal para minha família sempre foi considerada uma data muito sagrada e importante, porque significa o nascimento do Menino Jesus e também a renovação de esperança, amor e fé em nossos corações”, expõe.

Vani já se aposentou e ajuda preparar o Natal para a família na casa da mãe, que está com saúde fragilizada. Ela conta que o entusiasmo com a festa começa ao montar e enfeitar a árvore com muitas luzes.

Ela disse que a casa começa a ficar movimentada na véspera, à noite, quando muitos passam para cumprimentar e comer os quitutes preparados para a ceia. Porém, o ponto alto mesmo é o almoço de hoje. Cada um contribui com um prato diferente para abastecer a mesa, montada no quintal da casa.

“Esse é um momento muito importante de confraternização e união”, reforça. Ela se lembra da tradição familiar de comemorar o Natal desde pequena, quando os pais e os mais velhos moravam em Cordilândia, Minas Gerais. Os pais vieram para Mogi das Cruzes em 1965 e aqui se instalaram em Braz Cubas, onde vivem até hoje.

Para ela, o Natal simboliza a união da família que comunga uma mesma religião e uma renovação dos votos de fé em Deus. Na casa, todos são devotos de Nossa Senhora Aparecida. Veni faz parte da liturgia da igreja, do apostolado de oração. “Somos uma família muito católica e temente a Deus e sou muito grata por isso”, completa.

Dona Marcilia e o senhor Odilon tiveram nove filhos – um deles já morreu. O mais velho tem 69 e o mais novo 52. Ao todo são 9 irmãos, 28 netos, 29 bisnetos e 8 tataranetos.

“ELE ME ACHA PARA TRAZER OS PRESENTES”

DANILO SANS

O Natal é uma data especialmente mágica para as crianças. O pequeno Davi Borges da Silva, de 8 anos, descobriu recentemente que o Papai Noel, na verdade, não chega em casa pela chaminé e nem viaja por aí num trenó. Apesar da “mentirinha”, o período de final do ano ainda é o preferido dele – “eu ganho presentes, como bastante e não preciso ir pra escola”, ressalta. Acreditar em Papai Noel ou saber que o bom velhinho não é real fazem parte do desenvolvimento da criança; e os adultos podem aproveitar a fase de transição para estimular a imaginação dos pequenos.

O Davi vai passar a noite de Natal com os pais e os avós, no bairro do Rodeio, em Mogi das Cruzes. Neste ano, conta, não vai ter praia, porque os pais arranjaram um emprego novo. Eles se tornaram comerciantes e terão de se dividir entre cuidar da loja e dos filhos.

Já a Luisa Brito, de 7 anos, já está esperando a visita do Papai Noel com os pés na água. Ela não se preocupa em estar fora de casa. Está na praia com a família. “Ele sempre me acha pra trazer o meu presente”, conta. Neste ano, ela pediu algo, no mínimo, diferente. Não é boneca, nem um jogo, nem nada que o dinheiro possa comprar. “Eu sou muito fã do Silvio Santos. Queria conhecer ele”, revela.

Para ela, o Natal significa estar com a família. “A gente sempre vai pra praia porque sempre está muito calor”, diz. É tempo de juntar pais, tios, primos, avós, todos no mesmo lugar. A casa fica cheia e a bagunça quase sempre tem um limite um pouco mais largo que dentro do apartamento onde mora.

A psicóloga Patrícia Leekninh Paione Grinfeld, fundadora do portal Ninguém Cresce Sozinho, destaca que o Papai Noel carrega uma universalidade encantadora de bondade, solidariedade, sentido de justiça, sabedoria dos mais velhos e a capacidade genuína de ouvir o desejo do outro.

Para ela, permitir a criança acreditar nesta figura não significa incentivar o consumismo ou ser cúmplice de uma “mentira”, mas é autorizá-la a imaginar, sonhar e pensar. “Através do mundo de fantasia, a criança questiona ‘verdades’ inerentes ao mito e à realidade”. Questões do tipo “como o Papai Noel consegue carregar tantos presentes?” ou “como ele entra em casa se não tem chaminé?” acontecem quando a criança começa a desconfiar sobre a existência real do bom velhinho, podendo levar alguns Natais até que ela descubra toda a verdade – e isso acontece, em geral, entre os 6 ou 7 anos de idade.

Entretanto, se até os 9 ou 10 anos a criança ainda acreditar que Papai Noel é real, é preciso avaliar se ela está tendo a chance de transitar entre o mundo do faz de conta e o da realidade. É importante que, nesta fase, ela possa alternar entre livros, filmes e brincadeiras e a vida real, sem priorizar um ao outro.

Ela diz que os pais podem aproveitar os períodos indagatórios das crianças para aguçar ainda mais a imaginação dos pequenos. “Ao invés de servi-la com uma resposta fechada, pergunte o que ela imagina que é, acontece ou significa. Desta maneira, estimulamos sua capacidade de construir pensamento, facilitando, assim, a ponte entre o mundo imaginário e a realidade”, pondera.

A CEIA DOS COMERCIANTES

NATAN LIRA

O final do ano é marcado pelas confraternizações, sejam elas entre amigos, no ambiente de trabalho e, principalmente, a familiar – agendada geralmente para o Natal. Enquanto isso, os comerciantes que já têm a vida corrida durante o ano, se deparam com uma rotina ainda mais puxada nesta época, quando a demanda de vendas aumenta. Para garantir a ceia, Clarissa Arouche Ornellas Malta Moreira, de 40 anos, deu início aos preparativos ainda em novembro, antes do período de maior movimentação na loja, Menina de Laço. Já o lojista Mauro Obam, de 47 anos, recebe ajuda dos filhos e da esposa, para que tudo dê certo.

Dono dos três comércios MM, a infantil, feminina e calçados, localizadas no Distrito de Braz Cubas, Obam passa o Natal em família. “Eu faço tudo para manter a tradição de passar junto deles. No réveillon, a gente viaja”, conta.

Clarissa realiza a Ceia na sua casa, para conseguir atender à família do esposo, Fábio Malta Moreira, e a dela. “É um momento de estar junto daqueles que amamos e também de encontro com Deus, para dividir as conquistas, os planos e também os dissabores da vida”, diz.

Além disso, o final do ano exige deles uma preparação para atender o cliente que, muitas vezes, está à procura de presentes. Para isso, Obam transmite a experiência em vendas aos funcionários, além de realizar treinamentos específicos. “O vendedor precisa ter, além de simpatia, discernimento para entender o que o cliente precisa e poder oferecer a melhor peça para ele presentear alguém. Este é o bom atendimento”, explica.

Clarissa destaca a importância de entender o que o cliente precisa, para saber garantir a venda e o retorno dele. “Eu tenho uma diversidade de produtos para apresentar ao consumidor. Então ele me dizendo o que precisa, eu posso mostrar para ele as opções”, conta. Por conta do Natal, os laços de cor vermelha são os mais vendidos.

No contato com os clientes, os dois lojistas tiveram percepções diferenciadas do hábito de comprar. Para Clarissa, o momento é propício para presentear, por isso o aumento nas vendas. “Eu acredito que não é por conta do 13º salário, e sim porque a época de festas acaba fazendo as pessoas consumirem mais”. Visão diferente do lojista Obam, que credita o consumo à renda extra. “Nesta época, as pessoas podem até esquecer do nascimento de Jesus, mas não de comprar”, diz. Para ele, há uma perda de tradição.

A crise no Natal

A Menina de Laço possui cinco lojas fixas e uma virtual. A comerciante percebeu os efeitos da crise econômica em todas elas. “Eu estou vendendo o mesmo que vendia durante os outros meses. É um fim de ano muito atípico. É possível perceber ainda que o cliente está mais cuidadoso na hora de comprar, não vai pelo impulso”.

Para Mauro, a crise diminuiu as vendas em até 10% em alguns meses de 2016, comparados aos de 2015. Entretanto, ele acredita, pelo que percebeu nos primeiros quinze dias de dezembro, que as vendas terão aumentado em 100% neste mês, em comparação a novembro. “Este ano eu não consegui expandir os negócios. Eu tinha planos de novos investimentos, contratar mais pessoas, mas eles precisaram ser abortados, para manter a estrutura que já conquistei”, conta. Um claro reflexo da recessão econômica.

CELEBRAÇÃO DENTRO DA PARÓQUIA

CÉLIA SATO

“O Natal deveria dar frutos o ano inteiro” A frase do padre Cláudio Antonio Delfino, pároco da Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes, se refere ao espírito solidário que leva as pessoas a aumentar o volume de doações aos pobres no período natalino. Um exemplo está na quantidade de cestas de alimentos distribuídas pela Catedral e Santuário do Bom Jesus às famílias carentes. No decorrer do ano são doadas 20 cestas, em média, em cada unidade religiosa. “Até com alguma dificuldade”, admite o padre. Mas, neste mês do nascimento de Jesus Cristo, as doações da comunidade aumentam possibilitando atender a uma centena de famílias.

“Oxalá, fosse assim o ano todo!”, exalta o religioso, que há 18 anos, desde que se tornou padre, festeja o dia de Natal nas paróquias. Neste ano, rezará ao lado do bispo dom Pedro Luiz Stringhini na noite do dia 2. A missa será às 20 horas. No dia seguinte, ele celebra seis missas, sendo cinco na Catedral de Santana e uma na Capela de Santa Rita, na Rua Ipiranga.

A mensagem nesta data é de esperança na vida. Na dedicação ao próximo e a Deus. Por isso é importante acolher, ajudar as pessoas e sensibilizar a comunidade, conforme observa o pároco. “Jesus nasce para salvar a gente, então cabe a cada um de nós, fazer algo”, ensina o padre Claudio Delfino. Destaca uma ação promovida há alguns dias com moradores de rua. Um grupo de homens e mulheres sem lar teve a oportunidade de receber comida, roupa lavada, banho, fazer a barba, o cabelo, as unhas e se sentir gente.

Natural da cidade de Varginha, a ‘terra do ET’, como denomina em tom de descontração, ele está em Mogi das Cruzes há 25 anos dos 44 de vida. “Estou mais tempo aqui do que na minha cidade natal”, analisa, lembrando do Natal dos tempos de menino. “Tenho saudade”, afirma, referindo-se à comemoração do nascimento de Jesus com os pais e os irmãos. “Somos em sete”, conta, detalhando que cinco ainda moram em Varginha e um na vizinha Suzano. Mesmo sendo uma família humilde, os pais de padre Claudio não deixavam o Natal passar em branco. “Lembro que eles compravam um presentinho para cada um que era deixado atrás da porta. Então, no dia de Natal, íamos cedo para a missa e depois, na volta, abríamos os presentes. Depois, tínhamos o almoço em família”, revela. Ele lembra, ainda, que a data era especial, pois no decorrer do dia chegavam os padrinhos com os presentinhos.

Os pais, ele pedreiro e ela, dona de casa, já faleceram, mas o padre Claudio Delfino visita sua terra natal duas vezes por ano. Vai rever os irmãos, amigos e a cidade.

E SE O CELULAR FICAR DENTRO DE UMA CAIXINHA?

LUCAS MELONI

Em tempos como os atuais, em que a sociedade trata de temas importantes de forma superficial, o Natal, que passa por mudanças profundas em sua essência, é um convite à reflexão humana, afirma a socióloga e psicóloga Marina Alvarenga, professora da Faculdade Paulo VI de Mogi das Cruzes. A docente faz um alerta: a comunhão deste momento não pode ser impactado, como os demais de nossa rotina, pelo uso de tecnologias como smartphones, tablets ou notebooks. A conversa é, ainda, a melhor forma de interação. É preciso ter cuidado, entretanto, para não criar conflitos numa época em que tudo está muito polarizado.

É Natal e chegou a data para os reencontros familiares. Além de responder àquelas antigas perguntas das tias sobre “as namoradinhas” e questionar a razão de a avó colocar uva passa no arroz, muitos têm que lidar com parentes que gostam de ir mais a fundo: polemizar. Isso é um risco numa época em que, na política, adotou-se o lema “nós e eles”. Os “coxinhas” versus os “petralhas”.

“A essência do Natal é relembrar o nascimento de Jesus Cristo. A maioria das casas já se esqueceu disso. Ficou como uma data de celebração. Por maior conflito que uma família tenha, é o momento das pessoas confraternizarem. Seja na preparação dos pratos, seja na comunhão em volta da mesa. Há a troca de presentes, por mais barato que sejam. Algumas questões geram discussão e isso é normal quando a família está reunida. É preciso levar em conta que a família vai se reunir de novo, então, é melhor evitar situações que levem a inimizades futuras. As famílias estão muito fragilizadas e se comunicam apenas por mensagens trocadas pelo WhatsApp, na maioria das vezes. No Natal, as pessoas se reúnem fisicamente. É uma espécie de resgate desta comunhão. Nesses encontros, a melhor alternativa é não falar dos assuntos que fogem do nosso alcance. Não discuta política, futebol, religião ou grandes questões. É o momento de permear valores sobre a importância da família na estrutura do indivíduo”, argumentou.

O tempo voa?

Há uma teoria do físico alemão Winfried Otto Schumann, da década de 1950, que aborda a celeridade do tempo. Ele argumenta que o campo magnético do núcleo da Terra “pulsa” na frequência 7,83 hertz (Hz) na atmosfera, entre a crosta e a ionosfera. Estudos recentes de universidades norte-americanas e sul-americanas apontam que, no começo dos anos 2000, este valor teria chegado a 12 Hz. Isso alteraria a rotação do dia e o tempo, em tese, estaria a passar mais rápido. Alguns mais “revolucionários” dizem que, na nova configuração terrestre, o dia duraria 16 horas, não mais 24.

Para Marina, por ora, são teorias. De concreto, nós temos dias com 24 horas que são gastas, cada vez mais, de forma errada. “Houve uma ressignificação do tempo, mas é contraditório. Quando nós vivíamos um tempo mais natural, as coisas eram mais naturais. A mãe lavava a roupa, abria a torneira, fazia o almoço na cozinha em paz, sem pressa. Hoje, temos centrífuga, máquina de lavar roupa e louça, tem micro-ondas, tem alimentos prontos. Onde foi parar este tempo? Nós, na verdade, não temos mais tempo para sentar e ter uma boa refeição, nem de uma boa conversa. Nós estamos perdendo este tempo no celular. No WhatsApp. E é um tempo precioso. Cada membro da família tem um celular e interage com dezenas e dezenas de outras pessoas ao mesmo tempo”, disse.

Caixa para celular

Antes de entrar na Ceia de Natal, a proposta da psicóloga é se afastar do celular. “Coloque o celular numa caixinha e o deixe lá por alguns minutos ou horas. Pare para conversar com quem está na sua frente. Saber como está, como foi o ano. É importante observar as pessoas. A ressignificação do tempo tem sido influenciada pelo uso do celular. Ele se tornou o nosso algoz”, concluiu Marina.

DESPERTAR A SOLIDARIEDADE NAS CRIANÇAS

GERSON LOURENÇO

O Natal é o melhor momento para se despertar nas crianças o sentido da solidariedade. E os pais devem cultivar este sentimento desde o momento do nascimento, com amor, amizade e carinho. As famílias precisam agregar todos os bons valores para transmitir aos jovens o significado de humanidade, de respeito. É também um período em que o consumo materialista aumenta e existe a preocupação para não se apagar os laços de fraternidade, de união. Estes são alguns dos pontos destacados pela educadora Luci Mendes de Melo Bonini sobre a tradição natalina, a maior festa da cristandade, já que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. “O ser humano precisa desenvolver a espiritualidade ou, pelo menos, manter aquilo que já tem. Na minha opinião, o materialismo exagerado apaga muitos outros valores que a humanidade levou séculos para desenvolver”, ressalta.

Doutora e Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, a educadora concorda que o período natalino é uma excelente oportunidade para despertar o sentido de solidariedade nos mais jovens, principalmente nas crianças. “Eu acredito que a solidariedade deve ser cultivada desde o momento do nascimento. Solidariedade não está restrita à religião embora esteja sempre muito vinculada aos discursos religiosos, mas atualmente o voluntariado vem crescendo e ser voluntário (do latim volutas, vontade) é ser solidário. O ser humano não tem mais saída senão desenvolver em si mesmo e nos seus a solidariedade”, diz a professora Luci Bonini.

Ela destaca o papel da família como fundamental no desenvolvimento do sentido de solidariedade nos filhos. “A família é a célula da sociedade, é onde tudo começa. É no seu interior que aprendemos respeito, tolerância e valores dos mais variados. Independentemente do modelo de família, precisamos pensar na qualidade de vida de cada família e do desenvolvimento da harmonia e da tolerância em seu interior”, afirma Luci Bonini, professora na Universidade Braz Cubas (UBC) e na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

O consumo exagerado que o período natalino provoca hoje nas pessoas, também gera uma grande preocupação da educadora, já que o conceito de família vem se transformando ao longo dos anos. “Sem dúvida o Natal ainda é um apelo à união das famílias. Embora estejamos vivendo num momento em que o conceito de família vem mudando muito, precisamos pensar que mesmo nos atuais modelos de família. Este momento precisa estar em sintonia com a família dentro da qual o bebê do presépio representa”.

Sobre o Natal ser hoje apenas um símbolo consumo, a educadora relata que o questionamento depende do ponto de vista de cada pessoa. “O Natal pode ser um dia de presentearmos alguém como símbolo de amor, respeito, afeto etc. É muito bom presentar quem a gente gosta, mas há limites nos presentes sempre. Acho que as reuniões com os amigos secretos ou ocultos veio minimizar nossos gastos. Todos ganham presentes, brinca-se bastante e a união se fortalece”, finaliza Luci Bonini, que atualmente coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas da UMC.

UMA FESTA PARA ESTREITAR LAÇOS

ELIANE JOSÉ

O conto O Peru de Natal, de Mário de Andrade, é recomendado pelo professor de literatura e escritor Rafael Puertas de Miranda durante a conversa sobre família, Natal, e os ritos de confraternização nesse período do ano que transcendem à figura principal do cristianismo, Jesus Cristo.

Casado com a mogiana Raquel Spíndola, pai de Joaquim, de 7 anos, que pediu uma bola de presente, Rafael Puertas considera o período como uma oportunidade para a reflexão.

“E um momento de reflexão, de confraternização humana, que tem sido ressignificado ao longo dos tempos. É uma tradição que se pereniza e ganha desdobramentos com personagens como o Papai Noel, que, no início, era uma figura verde, e que se mantêm, com outras roupagens, porque faz parte da tradição humana, que nos funda, como civilização”.

O Natal foi apropriado pela Igreja Católica, mas que sempre existiu nesse período do ano para celebrar a colheita, a prosperidade. “A história nos fala sobre essa celebração entre os povos pré-cristãos e, para mim, ela seguirá ganhando novos significados”.

Para ele, é um bem da família. Mário de Andrade, na primeira frase de “O Peru de Natal”, diz: “O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar”. Depois, o escritor passa a narrar esse encontro, a singularidade dos personagens e dos sentimentos deles.

“Mário de Andrade descreve esse momento de estreitamento da vida familiar, que reúne pessoas tão diferentes. É aquela hora de encarar a família, a divergência de ideias, e essa aproximação é importante porque faz parte de um processo para quem busca se compreender, tanto pessoalmente, quanto socialmente”.

O rito é uma forma de comunhão, de aproximação, e essa permanência, durante milênios, desdobra o professor. “É um dado irrevogável da força que a data possui. Tão forte que é encontrada em diversas culturas e feitos religiosos”.

Para o professor de escolas particulares e que atua com adolescentes em preparo para o vestibular, a data demonstra como se dá o relacionamento entre as pessoas. “É um momento tão humano, tribal, que não é ameaçado nem pelas redes sociais, onde os mais novos se encontram. Vivemos hoje o tempo das “cutucadas virtuais”, mas, o Natal supera isso, porque une as pessoas, ao vivo”.

E agora?

E nesse ano forjado a mudanças comportamentais, crise econômica e política, violência, intolerância religiosa, política e social, como se sairá o Natal?

A essa pergunta, Rafael Puertas tem resposta positiva. “Nós estamos passando por um momento de consciência, e isso não tem nada de místico, é uma consciência de atitude mental, que começou a se desenvolver por parte da conexão rápida que instrumentos como a internet e a divulgação da informação permitiram. Antes, as pessoas tinham contato com um grupo restrito de pessoas, hoje, não. É uma atividade mental dolorosa, dos múltiplos olhos, e que nos ajuda a compreender a nós mesmos e aos outros”.

Ele vê esse doloroso processo com otimismo porque ele está produzindo uma consciência política e social. Na época que se preparava para o vestibular, lembra, as redações terminavam com frases como “o povo brasileiro é acomodado”. Hoje não, os tempos são de colocar “a boca no trombone”, como diz a mãe dele, Maria Angélica de Moura Miranda.

“Os jovens estão aflitos, mas os jovens sempre foram aflitos. O Brasil já passou por momentos muito mais difíceis. Hoje, não, ele está sendo pautado por uma diversidade de opiniões e de olhares. Há situações piores do que a crise política, como a educação”.

Uma reflexão deixada por ele: “As pessoas não devem se desesperar. É preciso aprender a lidar com essa diversidade e com os problemas que apareceram”.

Identidade

O escritor sustenta que a família brasileira é uma célula fundamental, que remonta à nossa formação histórica. “Eu costumo apresentar Vidas Secas aos alunos, para mostrar como a família brasileira num terreno inóspito se une para vencer as adversidades. Não sou preso apenas à ideia de família, mas de identidade. E a nossa identidade é muito forte”.