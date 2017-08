CCMC, uma história de 60 anos

Cidades

Há exatas seis décadas, nascia o Clube de Campo, que viria a se tornar referência para a sociedade mogiana

Em meados dos anos de 1950, Mogi das Cruzes vivia, como todo o País, uma época de transformações nos mais variados aspectos: político, social, econômico, cultural… Foi então que surgiu na Cidade a ideia da criação de um clube que atendesse às necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente, que contivesse atividades diversificadas, e, principalmente, pudesse reunir as famílias e proporcionar a elas horas de lazer e descanso ao lado de amigos. Começava aí a história do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), que hoje completa 60 anos.

O Clube de Campo de Mogi nasceu pelas mãos de José Arouche de Toledo, Milton Cruz, Felipe Sawaya, Anésio Urbano, Antônio Costa Leite, Carlos Alberto Lopes e Mário Cilento, que constituíram a primeira comissão responsável pelo estatuto e plano geral do clube, ao lado e apoiados pelos outros precursores: Benjamim Solitrenick, Waldemar Costa Filho, Orlando Calil, José Meloni, Isaac Grinberg, Wilson Urbano, Nelson Straube, Cláudio Augusto Martins, Affonso Alves Muniz, Alfredo de Paula Pereira das Neves, Cláudio Borba, José Cury Andere e Júlio Perotti. Nomes dos pioneiros até hoje cravados em sua história.

Empreendedores por natureza e dispostos a encarar o desafio, eles uniram forças e deram os primeiros passos rumo ao objetivo idealizado. Na proposta estava claro o propósito desse novo espaço: reunir num único local as atividades sociais, culturais e esportivas, abrangentes a todas as idades e preferências.

Em 21 de junho de 1957, na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi das Cruzes, foi registrada a primeira reunião preparatória para a fundação do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Foi denominado Clube de Campo por que, na época, a cidade contabilizava apenas 90 mil habitantes e a área era afastada do Centro, ao contrário dos dias de hoje, quando ocupa local privilegiado, em um dos bairros mais nobres de Mogi, atualmente com aproximadamente 420 mil moradores.

Precisamente em 6 de agosto de 1957, às 20 horas, na mesma Associação, o tão sonhado clube foi fundado oficialmente.

Sessenta anos se passaram e atualmente o CCMC se tornou uma potência em lazer e também em esportes, cultura e eventos sociais. O Clube conta com a frequência de mais de mil associados diariamente em suas dependências, principalmente na academia e nas quadras de tênis.

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes possui destaque como um dos melhores e maiores do Alto Tietê. É referência em administração, transparência e qualidade, elementos que o transformaram num referencial obrigatório para a sociedade mogiana.









Estrutura atual

Localizado em uma das áreas mais nobres da cidade, o Clube de Campo se destaca pela beleza e o conjunto arquitetônico e estrutura de suas instalações e também pelos serviços que oferece: são diversas opções de lazer, esporte, educação, cultura e entretenimento aos seus associados.

Ocupa 7 mil m² na região mais valorizada da Cidade com estrutura completa para eventos: o Salão Social “Wilson Cury” tem capacidade para comportar 600 pessoas; o Salão Privê “Airton Nogueira” recebe até 250 pessoas. Na estrutura esportiva, oferece 15 modalidades recreativas com espaços bem equipados como quadras de tênis, futsal, basquete e Arena Poliesportiva de Areia “Roberto Pires” (sendo duas quadras para beach tennis e uma para futevôlei), parque aquático, mesas de sinuca, ginásio de esportes, campo de futebol society e duas canchas de bocha. O clube também oferece ao associado uma completa academia, biblioteca, sala de yoga, brinquedoteca, praça de eventos, varanda de cristal e uma lanchonete. Toda esta estrutura está à disposição, hoje, de cerca de 9 mil associados, mogianos que frequentam o clube desde aquele início dos anos de 1950, famílias que vieram depois e gerações e gerações que se renovam em 60 anos de história.