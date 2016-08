CCMC faz final do Torneio Adulto

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Os associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vão conhecer neste sábado o campeão do Torneio de Futsal Adulto/Predial Suzanense. A partir das 15 horas, os times Tubarões dos Sete Mares/Hune ADV e Predial Suzanense decidem o título no Ginásio Milton Cruz. As equipes fecharam a primeira etapa da competição com as melhores campanhas e ainda confirmaram o favoritismo nas semifinais. Além do pega decisivo, também serão conhecidos o artilheiro e a equipe com a melhor defesa da competição.

O Tubarões chega na decisão após eliminar o Transmaliar, na semifinal, por 6 a 3. Na primeira fase, o time obteve a segunda melhor campanha ao somar 10 pontos – três vitórias e um empate – e só foi superado pelo Predial Suzanense.





Já o Predial se qualificou para a decisão ao superar o Volare Papelaria, por 7 a 4, devolvendo a derrota na etapa de classificação, por 5 a 2. A equipe finalista teve a melhor campanha da primeira fase, chegando aos 12 pontos – quatro vitórias – em cinco partidas.

E três jogadores dos times finalistas estão na briga pela artilharia do Torneio de Futsal do CCMC. Do Predial, João Zeferino, com 14 gols, e José Márcio de Brito (12) lutam pela condição de artilheiro contra Vinícius Granato (12 tentos), da equipe Tubarões.

Já Rodrigo Oseki (Volare), com 19 tentos sofridos, e Mateus Tarcinale (Tubarões), que levou 23 gols, estão na disputa pela premiação de melhor defesa da competição do CCMC.