Casos de estupro crescem 111% no primeiro trimestre em Mogi

Os dados da criminalidade em Mogi das Cruzes mostram que no primeiro trimestre de 2017 o número de estupros registrados na Cidade cresceu 111% comparado ao mesmo período de 2016. As ocorrências deste tipo saltaram de 9 para 19. Além disso, foram 14 os registros, só este ano, de estupro a vulnerável. As ocorrências de tráfico de entorpecentes também apresentaram aumento considerável entre janeiro e março na Cidade (158), e já correspondem a 35% do total registrado em todo o ano de 2016 (455). Os números integram o balanço da criminalidade divulgado anteontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Os dados, entretanto, apresentaram notícia positiva para os casos de homicídios dolosos (com intenção). De janeiro a março deste ano, cinco ocorrências foram lavradas, somando seis vítimas. No mesmo período de 2016, o número já era 50% maior, com 10 casos e 10 mortos. Consequentemente, as tentativas de homicídio também apresentaram queda, de 46,13% no período (de 13 para 7). No entanto, as lesões corporais dolosas (com intenção) cresceram de 165 para 190 (+15,5%).

No ano passado, 43 pessoas perderam a vida no trânsito da Cidade e outras 607 sofreram algum tipo de lesão. A Cidade chegou a ser a 10ª com o trânsito mais violento em todo o Estado e apresentou o primeiro lugar na Região, com taxa de 21,4 mortes a cada 100 mil habitantes, de acordo com o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito de São Paulo (Infosiga). Em 2017, o número de mortos nas ruas de Mogi diminuiu 58,33% nos três primeiros meses, comparado ao primeiro trimestre de 2016 (de 12 para 5).

Entre janeiro e março, outro dado alarmante é o que corresponde ao roubo de carros. As ocorrências passaram de 57 para 70, um percentual 22,8% maior, comparado a igual período de 2016. No entanto, os boletins de ocorrência de furto de veículo reduziram de 214 para 175 (-18,22%). Os roubos e furtos no geral, que envolvem residência, celular entre outros, praticamente se mantiveram quando analisados o período de janeiro a março de 2016 e 2017, com 340 e 771, respectivamente. No primeiro trimestre de 2017, os distritos policiais de Mogi lavraram 1.118 boletins de ocorrência.

Região

Os dados da SSP mostraram que Itaquaquecetuba é líder na Região nos casos de homicídios (10), estupros (25), roubos de carros (268) e roubos diversos (627), no primeiro trimestre deste ano. Os números mostram ainda que a realidade do estupro na região atinge praticamente todas as cidades, com exceção de Salesópolis, todas as outras tiveram alguma ocorrência. (Confira quadro abaixo).

DADOS DA CRIMINALIDADE NO 1º TRIMESTRE NO ALTO TIETÊ Cidade Homicídios Estupros Roubos de carros Roubos no geral Arujá 3 6 50 98 Biritiba Mirim 0 3 1 9 Ferraz de Vasconcelos 2 14 182 373 Guararema 0 4 3 5 Itaquaquecetuba 10 25 268 627 Mogi das Cruzes 5 19 70 340 Poá 2 8 99 328 Salesópolis 0 0 1 2 Santa Isabel 2 2 10 59 Suzano 9 14 201 679