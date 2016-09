Caso das lâminas no Parque foi esquecido

Comentários (0) Informação Like

Passadas mais de duas semanas após a descoberta do ato criminoso que espalhou milhares de lâminas de barbear cortantes pelo interior do Parque Leon Feffer, na Vila São Francisco, nada mais se ouviu sobre possíveis desdobramentos das investigações para se tentar descobrir o autor – ou eventuais autores – do verdadeiro atentado contra os frequentadores daquele local. Não fosse a descoberta prematura dos objetos pelo administrador do local, nas primeiras horas de segunda-feira, dia 15 de agosto passado, casos graves poderiam ter ocorrido, já que muitas dessas lâminas foram depositadas estrategicamente em pontos de grande movimento de crianças, como junto ao escorregador e balanços, muito concorridos em dias de maior movimento. A julgar pelo que se noticiou, o local foi usado para descarte de uma enorme quantidade das lâminas afiadíssimas, sabe-se lá com quais objetivos ou por quais motivos. Descoberto a tempo, o ato de vandalismo acabou minimizado pela rápida ação de funcionários municipais, com uma ampla varredura no local. O local ainda não havia sido liberado quando vieram as primeiras promessas de que as investigações policiais acabariam por levar ao responsável – ou responsáveis – por tal ato. Tudo levava a crer que isso de fato aconteceria. Mas o tempo passou, o caso caiu no esquecimento e nada mais aconteceu. O episódio das lâminas no Leon Feffer tende a ser mais um daqueles crimes insolúveis da Cidade.

Negócios

O Íbis Hotel tem pelo menos um bom motivo para acreditar na ExpoMogi como fomentadora de bons negócios. Nas primeiras horas da feira, no Bairro do Mogilar, a empresa teria fechado contrato de locação de 40 quartos para um só cliente: ele vai se casar e receber familiares e amigos de outras cidades para a cerimônia, os quais irão ficar hospedados no hotel.

Liberado

Com base numa liminar do TRE, dando conta da regularização de uma certidão de quitação eleitoral, a Justiça de Mogi liberou a candidatura a vereador de Osvaldo Ferreira dos Santos (PMDB), que, com isso, poderá retomar sua campanha. Até às 14 horas de ontem, o sistema de divulgação do TSE (Divulgacand 2016) ainda não havia alterada a situação da candidatura de Osvaldo, que permanecia como indeferida. O advogado do PMDB, Osvaldo Amaro, garantiu que a situação seria regularizada.





Licença

O deputado estadual Gondim Teixeira (SD) deverá se afastar das atividades da Assembleia Legislativa, a partir desta semana. A licença parlamentar lhe garantirá tempo integral para se dedicar à campanha para a Prefeitura de Mogi. E por falar em Gondim, tudo indica que, caso seja eleito, seu secretário de Esportes poderá ser Fausto Pizzolato. Pelo menos é que deu a entender a participação do desportista no programa do candidato que tratou dos planos para o setor, no rádio e tevê.

R$ 1.000.000,00

A Câmara Municipal de Mogi aprovou, a toque de caixa, projeto de lei que autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1 milhão. O dinheiro sairá do orçamento do Município e servirá, segundo a Mesa Diretora, autora da proposta, “para reforço de dotação orçamentária” do Legislativo.

Cotidiano



Frase

As próximas gestões precisam cuidar do crescimento de Mogi e tomar cuidado para que não haja inchaço.

Marco Bertaiolli (PSD), prefeito de Mogi, em entrevista durante o desfile de aniversário da Cidade, na quinta-feira