Casario que abrigou loja Zilda é derrubado

Mogi das Cruzes perdeu mais um de seus imóveis centenários. Desta vez, foi ao chão um casario que abrigou a tradicional loja de calçados Zilda, na esquina das ruas Ipiranga e Braz Cubas, no Centro, para dar lugar a um estacionamento. Com regras frágeis para a manutenção desses espaços, a memória arquitetônica da Cidade vai, aos poucos, sendo demolida.

Conforme ressalta a presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap), Ana Maria Sandim, os proprietários do imóvel apresentaram laudos assinados por três engenheiros diferentes, todos dizendo que a construção, feita de taipa de pilão, poderia cair a qualquer momento. O prédio já estava cercado com tapume, conforme tinha exigido a Defesa Civil.





Com isso, completa, o Comphap não teve outra opção senão autorizar a derrubada do imóvel. “A grande dificuldade da taipa é a recuperação. É muito difícil, ainda mais em estado de ruína”, explica Ana Maria, ressaltando que a Cidade possui cerca de 8 mil imóveis de interesse histórico – eram 3 mil em 2013, quando o raio de atuação se restringia ao Centro.

O arquiteto Paulo Pinhal denunciou a derrubada do imóvel no Facebook alertando que a ação – de apresentar laudos – pode acabar sendo utilizada pelos proprietários como estratégia para a conclusão de um plano de demolição. “Eu acho que o Comphap precisa mudar o estatuto e, inclusive, ter os próprios fiscais”, opina.

Pinhal chama atenção ainda ao fato de proprietários de imóveis antigos deixarem, deliberadamente, que suas estruturas cheguem ao estado de ruínas. “É só retirar as telhas, deixar minar água e chamar três engenheiros. Isso me parece uma ação orquestrada. Estão acabando com a Cidade silenciosamente”, denuncia.

A demolição de um imóvel como resultado desse procedimento pode abrir precedente para que outros sigam o mesmo caminho – já que muitos prédios históricos só se mantêm de pé atualmente por causa de uma legislação ainda muito frágil. “Tenho certeza de que se isso continuar, o próximo a ser derrubado será o Casarão dos Duques”, avalia o arquiteto.

Pinhal foi o responsável pelo restauro do casarão onde funciona hoje o Centro Cultural Antonio do Pinhal (Cecap), que em dezembro próximo completa 10 anos de atividades na área de arte e cultura. O Cecap fica em um casarão colonial com paredes de taipa de pilão e taipa de sopapo, com aproximadamente 160 anos.

Segundo Pinhal, o imóvel demolido na Rua Ipiranga tem características parecidas com as do Cecap e, portanto, deve ser da mesma época.

A reportagem entrou em contato com a loja de materiais de construção que utiliza o local como estacionamento, mas não conseguiu falar com o responsável.

A derrubada de imóveis históricos em Mogi já foi até tema de trabalho acadêmico publicado pela Universidade Federal de Alfenas (MG). A autora, Michele Silva Joaquim, aponta que pelo menos a metade do patrimônio histórico da Cidade foi derrubado para dar lugar à modernização. Ela cita como exemplo a antiga Igreja do Rosário, no Centro.