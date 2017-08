Casarão do Chá sediará 4º Festival de Cerâmica

QUADRO DESTAQUE

Um dos mais expressivos encontros de ceramistas brasileiros acontece neste domingo, das 9 às 17 horas, no Casarão do Chá, no Bairro do Cocuera. Chega à quarta edição, o Festival de Cerâmica que tem se notabiliza pela reunião de artistas da milenar arte do fabrico de peças e utensílios com o uso de um bem primário por essência, a terra.

No domingo, mais de 40 ceramistas são esperados pela família do ceramista Akinori Nakatani, responsável pela restauração e preservação do Casarão do Chá. O público poderá acompanhar atrações demonstrativas e workshops, além de oficinas como a de Raku, que consiste em fazer a pintura de uma peça semiqueimada, que irá ao forno durante o evento. A abertura da queima, em que as peças são retiradas incandescentes do forno, acontecerá a partir das 14 horas. Os participantes poderão levar as unidades queimadas para casa. Os interessados para esta, bem como qualquer outra oficina (todas costumam ser concorridas), devem se inscrever assim que chegarem ao evento.

Também estarão presentes artesãos de diferentes ramos da tradicional Feira de Artes da praça Benedito Calixto, que acontece aos sábados no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Existente desde 1987, ela é um ponto de referência intelectual, cultural e já faz parte do calendário turístico e de lazer da capital paulista. Os expositores estarão presentes, apresentando e comercializando trabalhos manuais diferenciados.

A expectativa de público, com base nas três edições já realizadas anteriormente, é de 2 mil pessoas. Nesta edição, participarão ceramistas renomados, como Kenjiro Ikoma, Iweth Kusano, Porcelana Kojima, Acácia Azevedo, Cristina Rocha e Akinori Nakatani, além de jovens artistas com designs diferenciados e iniciantes criativos, o que reforça a característica do festival, de troca de experiências e incentivo à formação de novos ceramistas.

O Festival de Cerâmica será acompanhado pela Feira de Cultura e Lazer, realizada todos os domingos no Casarão do Chá. Assim, o turista e visitante contará também com diversas barracas de alimentação, oferecendo comidas artesanais preparadas na hora. O chá preto, produto que originou a construção da fábrica, também poderá ser apreciado.

A entrada é gratuita. Informações podem ser obtidas junto à Associação Casarão do Chá, nos telefones 4792-2164 ou 97222-7543 (Whatsapp). Também há uma página no Facebook. A Associação Casarão do Chá tem um e-mail de contato (acasaraodocha@gmail.com) e um site.

Uma dica importante: haverá diversos produtos diferenciados para o consumo, mas como no Casarão não é possível passar cartão, o visitante deverá levar dinheiro.

Ceramistas e ateliês participantes:

Acácia Azevedo, Akinori Nakatani, Ateliê do Quintal – Karina Ignacio, Arte com Barro, Artes Gato de Ouro – Brune Hampf, Beth Shiroto Yen, Chá de Coisinhas – Ângela Florencio, Cleide Vieira, Dani Bedollo, Dinnouti, Drikatê, Donizete, Eliana Kanki, Cristina Rocha, Estela Braga Cerâmica, Leonardo Baruk, Liliane Ranchin, Grupo Temtempu, Iweth Kusano, Jane H, John Alexander Uribe, Kazue Matsuoka, Kenjiro Ikoma, Marcelo Conegliam, Mariana Zoccoli, Marli Brejeiro Almeida, Marli Nano, Miha Nakatani, Porcelana Kojima, Raquel Caseiro, Rita Tucci, Sergio Onodera, Studio Faby Cerâmica, Tatiane Kawata, Tradef – Trabalho de Apoio ao Deficiente, Vanessa Murakawa, Yuki e Yuuki Nakatani.









O que vai acontecer

• Exposição e venda de mais de 2.000 peças de cerâmica

• Oficinas e demonstrações gratuitas de cerâmica

Oficina de modelagem – Tebineri com Grupo Temtempu – das 10 às 16h. Gratuita

- Demonstração e oficina de torno – Rokuro taiken com Sergio Onodera – das 10 às 11h e 14h às 16h. Gratuita

- Queima de Raku ao vivo – Raku com Marcelo Conegliam – das 10 às 14h – a demonstração é gratuita e a oficina com inscrição antecipada – Valor R$20,00.

• Degustação e venda de chás: – chá preto artesanal e chá preto nacional.

• Comida caseira:

- Orientais: sushi, temaki (sushi em forma de cone), tempurá (vegetais e mariscos fritos), nikuman (tipo de pão recheado cozido no vapor), gyoza (pastelzinho recheado com carne de porco, verduras e temperos), manju (doce japonês), entre outros.

- Diversos: pastel, pizza no forno a lenha, café caipira no fogão a lenha, bolos, biscoitos e pães artesanais, doces cristalizados, queijos, picolés caseiros, geléias, massas artesanais secas e congeladas, molhos, azeites saborizados, porco no rolete, galinhada, feijão tropeiro, arroz carreteiro, pão com pernil, pão com linguiça, entre outros.





• Bebidas: licores, cachaças e cervejas artesanais, chopp, café extraído a frio e cafés especiais, café no fogão a lenha, chás artesanais.

• Cogumelos frescos e em conserva, verduras sem agrotóxico, verduras hidropônicas, conserva de hanaume (flor de hibisco) e de folha de shisso (herva utilizada na culinária oriental).

• Artesanato: miniaturas feitas de vidro, biscuit, arame, linha, madeira; jogos de desafio e brinquedos educativos; Oshibana (plantas desidratadas naturalmente) compondo brincos, colares, anéis, cadernos e chaveiros; sapatos, sandalhas e chinelos artesanais; joias de marchetaria em madeira; pulseiras, colares, anéis e brincos, feitos em macramê; encadernação artesanal; Buquês, arranjos, brincos e bonecas de origami; bolsas e acessórios; toalhas de crochê e ponto cruz, entre outros.

• Flores, plantas e animais.

O que é o Casarão?

O Casarão do Chá é uma das principais construções arquitetônicas nacionais que mescla as culturas japonesa e brasileira, nas técnicas usadas para erguer a antiga Fábrica de Chá Tokyo, na década de 1920. Com o fim da fabricação do produto, o imóvel, que lembra os antigos palacetes japoneses, quase foi ao chão. Graças a Akinori Nakatani e aos integrantes da Associação do Casarão do Chá, o prédio foi restaurado, num processo lento, que durou mais de 30 anos, mas vitorioso. Vale a pena conhecê-lo. O Casarão fica na Estrada do Chá, 5, Bairro Cocuera, com acesso a partir da Estrada do Nagao.