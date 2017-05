Casarão da Mariquinha: Voto para prêmio termina nesta quarta

DESTAQUE

NATAN LIRA

Esta quarta-feira (24) é o último dia para votar no Casarão da Mariquinha que concorre ao Prêmio Governo do Estado de Cultura na categoria Territórios Culturais. A votação está aberta desde o último dia 3 e pode ser feita até as 18 horas no site www.premiogovernador.com.br . O espaço escolhido pelo júri especializado receberá R$ 60 mil. A premiação será na próxima segunda-feira, às 19h30, no Teatro São Pedro, na Capital. A Pasta não divulgou resultado parcial do pleito.

Disputam com a ONG mogiana o Estopô Balaio, do Bairro Jardim Romano, o Instituto Periferia Ativa, do Capão Redondo, a Marcha do Orgulho Crespo, realizada em 2005 pelo projeto Hot Pente e o Blog das Cabeludas.

O gestor cultural do Casarão da Mariquinha, José Luiz da Silva, o Rabicho, está confiante para a premiação porque nos dois anos e meio de funcionamento, o Casarão já tem uma programação bastante diversificada no portfólio. “Além da votação popular tem a escola dos cinco jurados, que levam em conta o projeto cultural de cada um dos territórios”, disse. Na segunda-feira, 15 pessoas de Mogi devem ir para a premiação.