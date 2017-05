Casarão da Mariquinha vence no voto popular como território cultural

QUADRO DESTAQUE

O Casarão da Mariquinha, de Mogi das Cruzes, foi vencedor nesta segunda-feira (29) do voto popular – pela Internet – da categoria Territórios Culturais do Prêmio Governador do Estado para Cultura 2017 e recebeu troféu. A premiação de R$ 60 mil ficou com o Instituto Periferia Ativa, do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, escolhido pelo júri.

Além do Instituto Periferia Ativa, disputavam com a ONG mogiana, o Estopô Balaio, do bairro Jardim Romano, na divisa entre Itaquaquecetuba e Guarulhos, a Marcha do Orgulho Crespo, realizada em 2005 pelo projeto Hot Pente, e o Blog das Cabeludas.

A Associação Casarão da Mariquinha foi criada em dezembro de 2014, a partir da parceria firmada entre o proprietário do imóvel, João Camargo, e o músico e produtor cultural José Luiz da Silva, o Rabicho. O primeiro gostaria que o imóvel, construído por volta de 1845, tivesse um fim social e cultural. O segundo tinha o gabarito cultural lapidado com a atuação na música, no samba, no Carnaval e em outros empreendimentos ligados à arte.

Localizado na esquina das ruas Dr. Ricardo Vilela e Alfredo Cardoso, em frente ao Largo Bom Jesus, o Casarão da Mariquinha abriga coletivos atuantes na música, no cinema, na fotografia, no teatro e na cultura popular.