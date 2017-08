Casarão da Mariquinha terá leitura dramática de textos eróticos

QUADRO DESTAQUE

O 28° Sarau da Mariquinha, neste sábado, terá uma atração especial: a leitura dramática de textos eróticos escritos por autores mogianos e de nomes reconhecidos internacionalmente. A noite leva o título “Poesias Eróticas ou O Tesão à Flor da Pele, Grossa e Delicadamente”, com direção do professor de teatro Adamilton Andreucci.

A leitura dramática faz parte das comemorações dos 50 anos do TEM (Teatro Experimental Mogiano) completados no final do ano passado e que só não ocorreu naquela época devido à morte do escritor Nelson Albissú, um dos nomes convidados para compor o grupo de autores do evento. A leitura foi protelada até que o presidente do TEM, Milton Feliciano, acertou a data com José Luiz da Silva, o Rabicho, responsável pelo Casarão da Mariquinha, e Andreucci, ex-integrante do tradicional grupo, assumiu os trabalhos de coletar e escolher os textos, convidar o elenco e dirigir os ensaios.

Serão lidos e interpretados textos dos mogianos Armando Sérgio da Silva, Nyssia Freitas Meira, Lauro Juk, Nelson Albissú, Marco Barbosa, Mario Sérgio de Moraes, Regina Lúcia Moreira Gomes e Milton Feliciano, além dos de Peter Weiss, Hilda Hilst, Arnaldo Antunes, Carlos Drummond de Andrade e Chico Buarque.

O elenco, que será acompanhado pelo músico e compositor e integrante do TEM, Toninho Ferreira, é composto por vários ex-integrantes do TUMC (Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes) e alguns nomes conhecidos do meio teatral paulista e carioca: Ana Moraes, Claudinei Nakasone, Erika Capella, Martinha Vieira, Marco Barbosa, Renata Araújo, Pamela Leme, Leninha, Duda Brasil, Jorge Amaro, Herbert Licies, Alana Carvalho e Wilson Caetano.

A leitura dramática começa às 20 horas deste sábado, com ingresso gratuito e é rigorosamente imprópria para menores de 18 anos. O Casarão da Mariquinha fica na Rua Alfredo Cardoso, 2, no Largo Bom Jesus.