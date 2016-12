Casarão da Mariquinha recebe a banda ‘TelaBeat’

Caderno A - Capa

Após o encerramento das festas de final de ano, o Casarão da Mariquinha dá início aos eventos do espaço cultural. No próximo sábado, dia 7, o local oferece ao público um show com a banda TelaBeat, de São Paulo. Os ingressos custam R$ 10 e a apresentação está marcada para as 21 horas.

Nascida do encontro das ideias de Tiago Bode, Ale Fernandes e Mestre Quinho (Francisco Américo), a TelaBeat apresenta uma proposta sonora cuja a principal marca é experimentar diversos estilos musicais, buscando um perfil autoral centrado na mistura desses ritmos e sonoridades, efeitos e possibilidades, já presentes em influências ancestrais como Fela Kuti, Chico Science, Gil Scott Heron e outros grandes mestres.









Tiago Bode é o baixista, Ale Fernandes o guitarrista e Mestre Quinho um dos percussionistas. A banda conta ainda com Thiago, no cavaco e também na percussão; Wangner Barbosa, no trompete e Marrom, na voz e na bateria.

A TelaBeat se apresenta em saraus e encontros do gênero, estabelecendo para si, e para seus convidados, a cultura da liberdade sonora, desde que todos estejam de peito aberto e entrem no groove e no beat da TelaBeat. Seja declamando poesia, ou somando melodias e batidas.

O Casarão da Mariquinha está localizado na Rua Alfredo Cardoso, 02, no Largo Bom Jesus. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3374-1844.