Casarão da Mariquinha estreia ‘Passados para trás – Igrejas’

ELIANE JOSÉ

A exposição “Passados para trás – Igrejas” será aberta nesta sexta-feira, às 19h30, no Casarão da Mariquinha, no Largo Bom Jesus. São 48 fotografias de obras sacras e santuários encontrados, hoje, apenas em imagens, livros ou na memória de antigos moradores. Entre elas estão a fachada da Igreja Nossa Senhora do Rosário, derrubada na década de 1960, para abrigar o prédio onde funcionam atualmente o Hotel Binder e um conjunto de lojas e salas comerciais, no Centro, e a Capela de São Francisco, demolida em 2008, no Distrito de Quatinga.

Será a segunda mostra realizada por João Camargo, Robson Shimizu, Luiz Miguel Baida e Pedro Gandola sobre o patrimônio histórico de Mogi das Cruzes e Região. Ano passado, a primeira edição destacou o processo de deterioração da Praça Oswaldo Cruz e dos largos do Rosário, Carmo e Bom Jesus. Eles se reuniram após a criação da página Fotos antigas do Alto Tietê, no Facebook. Ali, mais de 6 mil fotografias registram cenas de Mogi e das cidades da Região – 12 mil pessoas acompanham a página.





No título, a crítica à maneira como esses registros históricos estão sendo tratados e/ou se perdendo. Entre as igrejas que literalmente desapareceram, a mais emblemática, é a de Nossa Senhora do Rosário, construída em 1856 e conhecida por diferentes usos. Ela era frequentada pelos negros, integrantes da Irmandade dos Pretos Forros, escravos que haviam obtido a alforria, e também recebeu freiras que viviam em regime de clausura, do Mosteiro de Santo Antonio, pertencente à Ordem Segunda do Carmo.

Hoje, um portal, instalado no Largo do Rosário, registra a mudança que marcou o processo de modernização da região central. No local, havia um chafariz.

Também poderão ser conhecidos detalhes das capelas de São Francisco, do Distrito de Quatinga, e de São José, que ficava no interior da Chácara da Yayá (Sebastiana Melo Freire), onde estão os prédios do Centro Cívico.

A seleção de fotografias reúne acervo artístico e histórico em processo de deterioração ou deturpado, como pinturas do artista José Benedicto da Cruz, o J.B.C. Esse artesão caipira, aliás, ganha uma releitura na coleção de imagens, algumas semanas após a recente e desastrada intervenção realizada no interior da Capela de São Sebastião, no Distrito de Taiaçupeba. No local, pedreiros, atendendo às ordens do pároco, colocaram cimento em cima de originais pinturas de JBC, autor de obras pintadas em igrejas de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Guararema.

Após as primeiras denúncias sobre a dilapidação desse acervo em reportagens publicadas neste jornal, a empreitada foi suspensa e mobilizou, inclusive, o Ministério Público. Após isso, a Diocese de Mogi das Cruzes contratou um restaurador para recuperar o estrago e anunciou a realização de uma reforma do prédio, que vinha apresentando infiltrações.

Imagens sobre como era o altar do santuário centenário e como ficou, após a demão de cimento, dizem muito sobre o trato da sociedade atual com antigos patrimônios. Outro descuido retratado na mostra é o caso da Igreja Matriz de Taiaçupeba, onde serviços de restauração descaracterizaram grosseiramente os traços originais de JBC.

Em Guararema, objetos e pinturas originais da Igreja Nossa Senhora d’Ajuda viraram cinzas. Assim como a estrutura da Igreja de São Francisco, de Quatinga. Ali, um morador, Ramiro Souza Araújo, conseguiu guardar uma tábua, onde se vê uma parte da pintura do forro. A capela foi ao chão, e as pinturas queimadas.

“Essa exposição busca sair do ‘ai, que pena’, que sempre ouvimos quando acontece algo com o patrimônio municipal”, afirma João Camargo, proprietário do Casarão da Mariquinha.

É objetivo do grupo, com a iniciativa, provocar discussões e novos olhares sobre a preservação e o uso do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico regional. “Hoje, temos o Comphap (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico) que é consultivo, e perdemos, infelizmente, o Departamento do Patrimônio Histórico, responsável pelos inventários e levantamentos desses registros, e que detinha um poder mais amplo”, afirma o arquiteto Luiz Miguel Franco Baida.

A mostra ficará aberta em duas das salas do Casarão da Mariquinha até o dia 23, de quinta-feira a domingo, das 15 às 20 horas. O espaço está localizado à Rua Alfredo Cardoso, 2, no Largo Bom Jesus.

Os responsáveis pela exposição “Passados para trás – Igrejas” pretendem levar o acervo a escolas e promover palestras, para estimular o debate e gerar ações de catalogação e preservação do patrimônio histórico de Mogi das Cruzes e Alto Tietê. “Pensamos em levar esse material para escolas”, disse João Camargo, proprietário do Casarão da Mariquinha.

A atuação será feita em parceria com a Agência de Desenvolvimento Social. Uma das ações da Agência foi o pedido de intervenção do Ministério Público nas obras realizadas na Capela de São Sebastião. “Pretendemos reunir informações e registros sobre a história da Cidade e o que está se perdendo. Hoje, há muitos dados dispersos. Não adianta preservar o prédio, porque corremos o risco de ter apenas um cenário vazio, sem a história, o que, de fato, interessa”, observa Luiz Miguel Franco Baida. Nessa linha, um desejo deles é estimular a criação de programas de educação patrimonial, centrados em riquezas como a ainda resistente obra de José Benedicto Cruz, o J.B.C.