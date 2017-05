Casarão da Mariquinha concorre ao Prêmio Governador do Estado para Cultura 2017

DESTAQUE

Teve início nesta terça-feira (3) uma nova etapa do Prêmio Governador do Estado para Cultura 2017, que possui entre os cinco indicados na categoria Territórios Culturais o Casarão da Mariquinha, instalado na esquina das ruas Dr. Ricardo Vilela e Alfredo Cardoso, no Largo Bom Jesus. A votação popular poderá ser feita até o próximo dia 24 de maio, pela internet, e premia os participantes com troféus. Já a escolha do júri especializado dará R$ 60 mil ao vencedor.

Disputam com a ONG mogiana, o Estopô Balaio, do bairro de Jardim Romano, na divisa entre Itaquaquecetuba e Guarulhos, o Instituto Periferia Ativa, do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, a Marcha do Orgulho Crespo, realizada em 2005 pelo projeto Hot Pente e o Blog das Cabeludas.

Os representantes dos 15 coletivos de arte, cultura e de movimentos sociais, abrigados pelo Casarão da Mariquinha, divulgam em redes sociais o início da eleição popular para obter um maior número de votos. Amigos, artistas e frequentadores estão sendo articulados para divulgar essa etapa do prêmio, segundo conta José Luiz da Silva, o Rabicho.

Independentemente do resultado, o projeto focado na preservação de bens materiais e imateriais sai vitorioso, na avaliação de Rabicho. “Primeiro pelo fato de ter sido indicado, com apenas dois anos de fundação. Isso demonstra que o projeto ultrapassa as fronteiras da Cidade e da Região do Alto Tietê e consolida os nossos objetivos de atuar de maneira independente do poder público, com identidade própria e liberdade para atuar. A participação no prêmio fortalece todos os coletivos e os demais territórios culturais da Cidade, o Galpão Arthur Neto, o Centro Luis Miranda Ortiz, a JPS de César de Souza, e outros, porque mostra às novas gerações que é possível atuar independente do poder público”.

Com gastos mensais estimados em R$ 5 mil, o Casarão da Mariquinha enfrenta dificuldades financeiras, mas tem conseguido por meio das bilheterias, venda de camisetas, loja colaborativa, doações e de uma agenda multifacetada, com atrações regionais, nacionais e internacionais se manter atuante em várias linguagens artísticas – teatro, música, cinema, fotografia e artes plásticas.

Pessoalmente, Rabicho ainda digere a novidade que chegou numa tarde do mês passado, comunicada a ele em uma ligação de um representante da Secretaria de Estado da Cultura. “A gente acha que ninguém está te vendo, mas temos certeza da nossa qualidade e da grandiosidade das ações realizadas pelos coletivos e pelos movimentos sociais (Fórum LGBT, Axé Mogi e Movimento de Rua) dentro do Casarão. Também ficamos felizes porque esse espaço alternativo consegue provar que é possível fazer muito pela arte, pela cultura, pela história, sem o dinheiro público”.

Nas próximas semanas, algumas oportunidades para se conhecer o que atraiu os integrantes do Prêmio Governador do Estado para a cultura: a programação terá Festival de Caldos, com show, e que visa arrecadar recursos financeiros para a manutenção da casa, Oficina de Percussão e Ritmo da Paraíba (sábado, 6 de maio), Garimpagem Feira Mista (20 de maio) e apresentação do cantor Lineker (1º de junho).

Vote e saiba mais em

http://www.premiogovernador.com.br/…/votacao-territorios-culturais.php .