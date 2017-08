Casarão antigo da Cardoso Siqueira é demolido

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

O casarão antigo localizado no início da Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 321, no Centro, foi demolido, com autorização do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico (Comphap) aprovada na reunião de 9 de agosto do ano passado. Há alguns anos, o proprietário do imóvel iniciou uma reforma suspensa graças à atuação do órgão, que tentou preservar pelo menos as características iniciais na fachada do casario.

Em uma sequência de atas do Comphap (16 de fevereiro e 12 de julho do ano passado) é possível acompanhar as recomendações sobre a manutenção da platibanda e cimalha, recursos construtivos existentes na fachada da casa que não deixam o telhado à vista, porém, há mais de um ano, os argumentos dos responsáveis pela obra acabaram por derrubar as recomendações iniciais dos conselheiros. E, nessa semana, o imóvel foi derrubado.

Com o fim dos antigos casarões, o entorno da região central perde mais um dos poucos registros arquitetônicos considerados importantes para a preservação da memória sobre o processo de ocupação da região central, numa escalada que tem se acelerados nos últimos tempos. Há outros pedidos de demolição de fachadas de imóveis “nus” por dentro, por já terem sofrido intervenções em reformas e adaptações, principalmente os usados como casa, num primeiro momento, e depois adaptados para o mercado de aluguel comercial e receberem comércios e outros tipos de atividades, em análise do Comphap.

Na história desse casario, em específico, chama atenção o fato de a obra de reforma ter sido suspensa pelo Comphap, num final de semana prolongado, quando Ana Maria Sandim, presidente do Comphap, passou em frente ao imóvel e constatou a irregularidade. Os serviços foram interditados e cobranças começaram a ser feitas para prevenir o fim de mais um registro. Essa tentativa, no entanto, não teve sucesso. E o imóvel foi ao chão, no mesmo sentido de centenas de outros nas proximidades das Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do Carmo, um conjunto tombado como patrimônio histórico nacional.

Aos poucos, a Cidade segue com menos exemplares bem mais antigos e um número relativamente maior dos construídos no século passado e já considerados como de interesse de preservação nas mãos de particulares, além dos públicos, um pouco melhor protegidos (Casarão do Carmo, Teatro Vasques, Pinacoteca, sede da Polícia Militar), e os pertencentes a instituições, casos de templos e igrejas.

O Diário tentou falar com a Ana Sandim, ontem, mas não obteve sucesso. Já na Prefeitura, a informação é de que o assunto deve ser tratado com o Comphap.