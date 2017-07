Casamentos superam separações

Cidades

Em 2015, enquanto 3.791 casais disseram o sim à formalização da relação, 1.024 fizeram o caminho contrário

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 2015 mostrou que no decorrer dos anos o número de casais separados aumentou em Mogi das Cruzes. Já o número de pessoas que formalizam a união manteve-se em alta, movimentando cartórios e a indústria do casamento.

Naquele ano, 1024 deixaram de viver juntos. Em 2011 foram cerca de mil casos, enquanto em 2010, 741 se separaram. No entanto, o número de pessoas que procuraram a justiça m de formalizar a separação, o chamado divórcio, representa cerca de 10% deste montante. Em 2016 e 2017, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o número na Cidade figurou, em média, para 12 divórcios por mês.

Já o número de casamentos naquele ano foi significativo: 3.791 casais disseram o sim à instituição social que resiste às mudanças comportamentais.

Para o sociólogo Américo Rodrigues de Almeida Neto, o número de divórcios tem ligação com o empoderamento da mulher e as demais mudanças sociais. “Uma lei pode estimular um comportamento a partir do momento em que ela regulamenta alguma coisa, mas este não é o caso do divórcio. O que aconteceu foi uma facilidade e isso não induz ao divórcio, isso acontece quando existe o interesse em terminar uma relação”, conta.

Neto destaca que o casamento no Brasil não pode ser considerado uma instituição falida e sim que ele está passando por mudanças, sobretudo devido à mudança no papel da mulher, que hoje pode trilhar caminhos diferentes do que o “normal” para as décadas de 1950, por exemplo. “Émile Durkheim (sociólogo francês), dizia que o casamento é uma instituição social e assim ele também passa por mudanças. Hoje em dia, por exemplo, o casamento não é uma ferramenta para se ter uma vida sexual ativa. Desde os momentos da contracultura, a sexualidade recebe novos olhares e a gente pode conferir isso nas letras das músicas de hoje”, conta. (Natan Lira)