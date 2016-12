Casamento Aline e Mohamad

Silene

Next Aline Saada e Mohamad Imidi trocaram alianças, durante cerimônia realizada na Mansão Fabelle, em Taubaté, onde recepcionaram convidados. (Foto: Elton Ishikawa)

Edna Previtale, Sonia Maria Veneziani Ribeiro, Silvia Schmidt, Cidinha Miranda e Constança Lamin no almoço de fim de ano da Casa da Amizade. (Foto: Elton Ishikawa)

Célia Aparecida Millet Mubarak Cury na boa companhia de Célia Cavalcante de Almeida. (Foto: Elton Ishikawa)

Lina Moriconi e Glória Rossi dividem o simpático clique. (Foto: Elton Ishikawa)

Ignês Prado Siqueira, Antonieta Fioresi e Jeny Kuwajima entre as presenças dessa tarde de confraternização. (Foto: Elton Ishikawa)

Lilian Ranieri, Neide Fernandes Arbex, Iara Miragaia Ribeiro, Mihoko Nagao e Ângela Perotti Rodrigues também presentes pela Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Fim de ano

Na contagem regressiva para 2017, Débora e Carlos Lapique recebem grupeto de amigos na noite em seu apartamento do Arts Gardem para brindar o final de mais um ano.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Paula Nassri, que está comemorando mais um ano de vida nesta quarta-feira. Da coluna, os votos de muitas felicidades. Parabéns!

Agradecimentos

Agradecimentos









São Silvestre

O ano esportivo nacional em 2016 termina em grande estilo, no próximo dia 31, com a 92ª Corrida Internacional de São Silvestre, a principal corrida de rua da América Latina. A programação começa às 8h40, com o pelotão feminino, seguido do pelotão masculino, pelotão especial, e atletas em geral. O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, altura da Rua Frei Caneca, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Aniversários (28)

Paulo Roberto Alves Franco, Bianca Longo, Cinthia Bertini da Silva, Paula Nassri