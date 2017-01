Casal suspeito de execução se apresenta no 1º DP

Policia

A comerciante Fábia Pelizário, de 30 anos, e o marido dela, Márcio Pelizário, de 38 anos, acompanhados do advogado Antônio Bezerra de Oliveira, se apresentaram ontem de manhã ao delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, do Distrito Central, e ao investigador chefe Luiz Roberto Bourg de Mello. O casal está com a prisão temporária decretada por matar a tiros, em 10 de setembro de 2016, o reciclador Flávio Munhoz de Andrade, de 27 anos, irmão de Fábia.

O assassinato foi praticado no bar de Fábia, na Rua Lourenço Della Nina, em Jundiapeba, conforme apurou o delegado Rubens José Ângelo, do Setor de Homicídios de Mogi. Segundo a Polícia, depois de apanhar do irmão Flávio, Fábia chamou o marido para consumar o crime.

Para o advogado Antônio Bezerra, “Flávio era um bandido, ex-presidiário autor de roubos. Ele tentou atacar a irmã e o cunhado, o meu cliente se

defendeu”. O delegado Rubens Ângelo, já diante do casal, no Setor de Homicídios, disse que “vou pedir a prisão preventiva dos dois para a Justiça. Eles eram procurados até em Santos por policiais da DIG a meu pedido”.