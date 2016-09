Casal é condenado a 12 anos por homicídio em Mogi

Comentários (0) Policia Like

No julgamento que terminou na madrugada desta quarta-feira (31), no Fórum de Mogi das Cruzes, foram condenados cada um a 12 anos de reclusão, Cícero Vieira da Silva e Célia Pereira, acusados de matar a pauladas, em 7 de julho de 2007, Paulo Roberto de Oliveira, na Rua Ewald Mulheise, em César de Souza.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os réus se uniram com o propósito de matar a vítima, que teria prometido matar o casal. Paulo Roberto estava descontente com o relacionamento que Célia teve com Cícero, logo depois de ele ter se separado da mulher.

O promotor de Justiça Leandro Lippi Guimarães formalizou a denuncia contra os acusados e a sua tese foi totalmente aceita pelos jurados.





O crime foi tido como premeditado, uma vez que Célia deixou as portas da casa abertas. Paulo dormia quando foi atingido várias vezes na cabeça pelo rival Cícero.

O casal respondeu por homicídio qualificado – meio que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil.

O crime foi esclarecido pela Polícia Civil, a qual também apurou que durante a execução do companheiro Célia permaneceu na residência ao lado do seu filho, então, com apenas 6 anos.

Após a condenação, os réus foram removidos à Cadeia. Nessa condição, a defesa deles deve recorrer da sentença junto ao Tribunal de Justiça, na Capital. (L.R)