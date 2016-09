Casal de idosos é espancado até a morte em Biritiba

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

O casal Leonel Costa, de 71 anos, e Jainer Rondina Costa, de 63 anos, gostava de ajudar os vizinhos com dinheiro e cestas básicas. Na madrugada desta segunda-feira (19), os aposentados foram chamados por Paulo Ademir dos Santos, de 50 anos. Ele alegou que a irmã Marlene da Conceição Santos, de 58 anos, passava mal. Assim que Leonel e a esposa chegaram à chácara dos vizinhos, na estrada Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Casqueiro, em Biritiba Mirim, eles foram agredidos a pauladas e pedradas, vindo a morrer no local. Os irmãos agiram com as comparsas, também “drogadas”, Patrícia Alves Montanaro, de 38 anos, e Ana Paula Ferron Rodrigues, de 19 anos. Após intensas buscas, os investigadores Zé Maria e Divaldo, prenderam o grupo.

O auto de prisão em flagrante por duplo homicídio qualificado elaborado pelo delegado titular César Donizeti Benedicto foi concluído no começo da madrugada de hoje.

O investigador Zé Maria explicou que “o crime revoltou a comunidade e prendemos, à tarde, o Paulo Ademir e as colegas Patrícia e Ana Paula aqui em Biritiba. Eles denunciaram Marlene, capturada em casa. Nós recuperamos a Parati, de Leonel, os produtos eletroeletrônicos e outros objetos roubados da residência do casal”.





O veículo usado por Paulo Ademir para se desfazer dos corpos numa ribanceira nas imediações da chácara foi vendido por R$ 300,00 para um traficante, em Biritiba Ussu. A Parati foi recuperada e o marginal será responsabilizado por receptação. Após o crime, Paulo foi para a casa das cúmplices, na Ponte Grande, onde consumiram as drogas que compraram e depois todos voltaram a Biritiba Mirim. Paulo, Marlene e Patrícia já tinham antecedentes.