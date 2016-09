Comentários (0) Silene Like

Previous

Next Cidinha Miranda e Ângela Perotti Rodrigues em mais uma reunião mensal da Casa da Amizade. (Foto: Elton Ishikawa)

Constança Lamin e Vilma Loducca entre as convidadas da tarde. (Foto: Elton Ishikawa)

Diorema Cesar e Eugênia Atuí dividindo o simpático clique. (Foto: Elton Ishikawa)

Néia Figueiredo e Sylvia Razel marcaram presença no chá festivo. (Foto: Elton Ishikawa)

Lurdinha Francisco e Silvia Shmidt também pela Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Célia Cavalcante de Almeida, Ignês Prado Siqueira, ela empossada como a mais nova associada da entidade, e Antonieta Fioresi. (Foto: Elton Ishikawa)



Boulangerie

O chef Fábio Watanabe recebe convidados na tarde de hoje no Caqui Bistrô, para o coquetel de abertura do Caqui Boulangerie que, estará em funcionamento a partir do próximo 13, no horário das 11h30 às 19 horas, com opções de pães artesanais, bolos, café e docinhos by Naomi Cake Design. Ainda por lá nessa tarde, o lançamento do livro “Nossas Anotações Sobre Vinho” de autoria de Jeferson Moreira de Carvalho, Camila Hoffman e Mariana Tozzo.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Leonilda Antero Andreucci que está comemorando os seus bem vividos 91 anos nesta sexta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades. Parabéns!

On the rocks

Uma novidade chega para adicionar a nova experiência “on the rocks” ao verão. Conhecida por seu pioneirismo a Moët & Chandon inova mais uma vez e traz a Moët Ice Impérial Rosé, o primeiro champagne rosé do mundo criado especificamente para ser degustado com gelo. A novidade estará disponível a partir de novembro e apenas durante a temporada de verão nos principais pontos de vendas, na inigualável garrafa branca laqueada com uma delicada gravata rosa e rótulo dourado, de 750 ml, ao preço sugerido de R$ 400,00.





Em Alta

Bordô, marsala ou vinho, a versão mais escura e sóbria do vermelho é clássica e elegante, independente dos rumos das passarelas. Mesmo tendo sido eleita como a cor de 2015, ela continua em alta. Tão versátil quanto o bege, o tom é uma ótima opção para fugir da combinação cinza-preto-e-branco, e das cartelas mais vibrantes que incluem amarelo, pink, laranja ou azul. O bordô também é tendência nos acessórios como sapatos ou bolsas.

Aniversários (9)

Roberto Torquato Rissoni, Irani Aparecida Garcia, Leonilda Antero Andreucci, Fran Arouca, Carlos Roberto da Silva, Hany Hallage Gondim Teixeira