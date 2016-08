Cartórios eleitorais vão abrir nesta quinta-feira

Comentários (0) Cidades Like

SILVIA CHIMELLO

Os cartórios eleitorais farão plantão de atendimento ao público nesta quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2), das 12 às 19 horas, por conta da proximidade das eleições. Na Cidade, apenas os prédios públicos municipais, como a Prefeitura e a Câmara, emendarão o feriado de aniversário de Mogi. Nestes locais, o expediente será encerrado hoje e retomado na próxima segunda-feira.

No entanto, os serviços essenciais funcionarão normalmente todos os dias, como atendimentos de saúde nas unidades 24 horas de Jundiapeba e Jardim Universo. O mesmo vale para o Pró-Criança, no Mogilar, e o Ambulatório Infantil do Hospital Municipal de Braz Cubas, que também receberão casos de urgência e emergência.

Já os serviços públicos estaduais permanecerão fechados nesta quinta-feira, mas voltam a atender em horário normal na sexta-feira. O esquema vale para os Correios e Telégrafos, Fórum, Poupatempo e agências bancárias.





O funcionamento do comércio é facultativo, mas o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi e Região (Sincomércio) informa que as lojas de departamentos pediram autorização para abrir as portas amanhã. Mas devem atendimento será em horário reduzido, até por volta das 16 horas.

No Mogi Shopping, as lojas abrem das 14 às 20 horas e o setor de alimentação receberá o público das 10 às 22 horas.

O Mercado Municipal atenderá amanhã das 7 horas ao meio-dia e voltará ao horário normal na sexta-feira. Feiras livres não interromperão o funcionamento no feriado prolongado e os parques municipais também estarão abertos todos os dias, das 6 às 18 horas, como opção de lazer para quem estiver na Cidade.