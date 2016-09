Cartórios eleitorais funcionam nesta quarta-feira

Comentários (0) Cidades Like

SILVIA CHIMELLO

Os três cartórios eleitorais de Mogi, na Rua Major Pinheiro Franco, no Centro, atenderão nesta quarta-feira (7), das 12 às 19 horas, em sistema de plantão, esclarecendo dúvidas de representantes de partidos, candidatos e eleitores. Muitos comércios também decidiram abrir as portas nesta quarta-feira, especialmente as lojas de rede. O funcionamento é facultativo e normalmente segue o mesmo horário de sábado, com fechamento previsto até as 16 horas.

As lojas do Mogi Shopping funcionarão das 14 às 20 horas, mas as áreas de alimentação, lazer e serviços atenderão das 10 às 22 horas. O Mercado Municipal abrirá das 7 às 12 horas. Os parques municipais estarão abertos das 6 às 18 horas e os cemitérios funcionarão das 8 às 18 horas.

As unidades de saúde 24 horas de Jundiapeba e Jardim Universo atenderão casos de urgência e emergência, assim como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio, o Pró-Criança, no Mogilar, e o Ambulatório Infantil do Hospital Municipal de Braz Cubas. Os serviços de ambulância, fiscalização, coleta de lixo e feiras livres funcionam normalmente neste feriado do Dia da Independência do Brasil. Prefeitura, Câmara, Fórum, entre outras repartições públicas permanecerão fechadas hoje. Os serviços serão retomados amanhã.