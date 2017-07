Cartazes em postes

Cartas

O colunista Darwin Valente conclui o artigo sobre cartazes com fotos de vereadores em postes da Cidade assim: “Os autores da obra? Óbvio, se esconderam no anonimato”.

Quero dizer que não estão no anonimato. Isso é coisa de bandido e todos sabemos quem são os bandidos do nosso Bairro, da nossa Cidade, do nosso Estado e do nosso País. Só não conseguimos provar porque bandido não assina recibo, não assina escritura e não deixa impressão digital. Mas sabemos que eles emporcalham os bairros, as cidades, o Estado e a Nação. Embora vagabundos, fazem tudo em nome de trabalhadores e sabemos quem são. pt Saudações.

Odair Fróes de Sousa

Jardim Náutico, Mogi das Cruzes