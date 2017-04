Carta aberta aos criminosos

Artigos

Perseu Gentil Negrão

Senhores criminosos, especialmente aos corruptos, que prejudicam milhões de pessoas. Escrevo-lhes para narrar qual será o meu comportamento se for aprovada a famigerada Lei de Abuso de Autoridade que está em tramitação no Congresso Nacional.

Prevê o projeto (que não tem intenção de retaliação) que os Policiais, Membros do Ministério Público e Juízes poderão ser processados pelos réus, nos casos de absolvições.

Acontece, senhores facínoras, que sou Membro do Ministério Público e necessito continuar exercendo minhas funções, defendendo os interesses indisponíveis da sociedade. Por isso, se a lei for aprovada, assim escreverei nos processos, conforme exemplos:

a) Estupro – A prova mostra (eu tenho dúvidas) que o acusado tinha sido rejeitado por inúmeras mulheres. Assim, por necessidade, teria forçado a vítima a manter relações. Parece que a vítima provocou o acusado, por ser bonita e jovem…

b) Roubo – Apurou-se que o coitado do réu precisava de um celular; ao notar que a vítima portava um moderno “Smartphone”, dela se aproximou e, exibindo um revólver, gentilmente, solicitou-lhe que lhe entregasse o aparelho…

c) Corrupção – Há notícia que o digno réu recebeu “ajuda” de milhões de reais da empreiteira, para aprovar a construção de um prédio público, com valor superfaturado. Ocorre que o acusado agiu com nobreza, pois tinha dever de gratidão com a construtora, que financiara a sua campanha. Portanto, se é que houve corrupção, o réu agiu por motivo elogiável. Nem se diga que prejudicou milhares de pessoas, pois não havia necessidade de investimentos em educação, saúde e segurança. E mais, o acusado somente aceitou a “ajuda”, porque pretendia levar a vida com luxo, desfrutando de jóias e casas de veraneio.

Portanto, senhores delinquentes relevem eventuais termos ásperos e, se ficarem incomodados, entrem em contato, que procurarei ser mais gentil. Esclareço que evitarei ao máximo incomodá-los. Somente os processarei se a prova me forçar a fazê-lo. Por favor, caso sejam absolvidos, não me processem. Ajam com a nobreza e generosidade que sempre demonstraram em suas vidas dignas.

Atenciosamente.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo