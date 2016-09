Carta aberta ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva

Comentários (0) Artigos Like

Perseu Gentil Negrão

Mogi das Cruzes, 21 de setembro de 2016.

Senhor Lula,

Escrevo-lhe de forma simples, pois o Senhor não dá importância ao estudo formal e, assim, deve ter dificuldade para entender. Caso não compreenda, peça ajuda a um dos seus muitos amigos.





No dia 15 o Senhor falou: “O político, por mais ladrão que seja, todo ano tem que enfrentar o povo, sair na rua e pedir voto. O funcionário público não. Ele faz concurso e fica lá, com o cargo garantido, tranquilo”. Sua declaração tem verdades e inverdades.

Conto-lhe minha história. Cursei o Grupo, o Ginásio e o Colegial, em escolas públicas. Fui um bom aluno, porque Mamãe cuidava da minha educação. Aos 18 anos, ingressei na Faculdade de Direito (fui um dos melhores alunos) e me formei com 21. Em seguida, por meses, estudei 12 horas por dia. Prestei o concurso do Ministério Público, sendo o 16º colocado (havia mais de 3.000 candidatos). Digo-lhe, ainda, que muitos dos aprovados têm mais méritos que eu, pois estudaram, enquanto trabalhavam. Atualmente, cerca de 20.000 prestam os concursos e poucos são aprovados.

Durante muitos anos fui, também, professor universitário. Casei-me com uma cirurgiã-dentista do estado (concursada), que também fazia jornada dupla. Como o Senhor, proferi muitas palestras, mas sem receber, pois, eram do interesse do Ministério Público.

Procurei seguir o ensinamento de um sábio Promotor (Dr. Sebastião Cascardo): “Nunca feche as portas da Promotoria, pois para muitos pode ser a última”. De fato, o Ministério Público, para muitos, é a única esperança, vez que combate os poderosos, em nome dos mais fracos. O Promotor, para o bem do povo deve trabalhar, estudar e pensar muito. Perdi muitas noites de sono, por ver as mazelas do Brasil, causadas por péssimos governantes (o que não é o seu caso ou do seu partido). Como Promotor, vi injustiças, tive vitórias e derrotas. Fui muito fiscalizado: sociedade, Juízes, Advogados, Corregedoria. Assim, ao contrário do que disse, nada de vida tranquila.

O Senhor acertou em parte quanto à vida tranquila de concursado, no tocante às minhas consciência e honra. Meu pequeno patrimônio foi construído com trabalho digno.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo