Carros serão proibidos de estacionar em trecho da Coronel Souza Franco

ELIANE JOSÉ

Uma mudança prevista no estudo para melhorar o escoamento do trânsito no Centro será a proibição do estacionamento de carros na Rua Coronel Souza Franco, entre a Presidente Rodrigues Alves e Tenente Manoel Caetano, um perímetro de apenas dois quarteirões do acesso ao “miolo” da região central, onde está o Mercado Municipal.

A medida faz parte do estudo feito pela equipe coordenada pelo coronel Eduardo Rangel. A notícia foi dada ontem pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), durante o encontro que apresentou o projeto de revitalização da Vila Helio.

Não há, ainda, uma definição sobre quando a proibição terá início. A mudança integra-se a outras ações no Centro, como a liberação na segunda-feira última, do tráfego na Avenida Governador Adhemar de Barros, assim como da primeira passagem subterrânea do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio e, ainda neste ano, a entrega da segunda via, no sentido bairro-centro.

O prefeito sabe o quanto a medida na Coronel Souza Franco suscita polêmica. “É uma ação necessária, que encontrou resistência no passado, mas precisa ser adotada para beneficiar a coletividade. O trânsito é um assunto que deve atender à maioria. Hoje, a Cidade tem uma grande frota de carros. As nossas ruas não têm capacidade de receber todos os veículos”, argumenta ele.

No passado, outros prefeitos tentaram acabar com o estacionamento de carros nesse trecho. Mas eles encontraram a resistência dos comerciantes que defendem o conforto do consumidor ao encontrar uma vaga para estacionar nesses dois quarteirões.

O prefeito afirmou que está disposto a ouvir os comerciantes, mas foi firme: “Essa rua é estreita e, mesmo para apenas um carro, a passagem é dificultada com a permanência do estacionamento controlado”.

Sem data

O projeto de alargamento das calçadas na Rua Coronel Souza Franco, como ocorreu na Rua Professor Flaviano de Melo, permanece engavetado. “Gostaria muito de tocar essa obra, mas não temos fôlego financeiro para fazer isso agora”, falou o prefeito. O estudo para mudanças no trânsito começará a ser apresentado nas próximas semanas.