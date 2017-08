Carro bate em poste no bairro do Socorro, em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Após perder o controle da direção, Priscila Pereira Cardoso, de 21 anos, que reside em Suzano, chocou, por volta das 9 horas, desta quinta-feira (3), o Vectra DDD-8214 contra um poste, na Avenida Narciso Yague Guimarães, na frente do D’avó Hiper, no Bairro do Socorro. Ela disse aos policiais que se dirigia à casa do seu pai e estava com três parentes no carro, um deles um bebê, de 1 ano, mas também não ficou ferido.

O acidente danificou o poste e provocou de imediato a interrupção da energia no local e Bairros vizinhos. A situação se normalizou à tarde após a substituição do poste.