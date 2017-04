Carretera Panamericana volta a ser relembrada

Informação

O jornal O Estado de S. Paulo de domingo (23 de abril) publicou uma acalentada reedição do que Chico Ornellas deu a público em sua página dominical deste Diário, no dia 14 de agosto do ano passado: a reconstituição da aventura de quatro brasileiros que, entre 1928 e 1938, percorreram quase 28 mil quilômetros, em dois Ford modelo T, entre Rio de Janeiro e Nova York. Dentre os aventureiros, estava o engenheiro Francisco Lopes da Cruz, que viveu por muitos anos em Mogi das Cruzes. Catarinense de nascimento, Lopes da Cruz, após a expedição, trabalhou na construção do ramal Parateí, da Estrada de Ferro Central do Brasil, a partir de Guararema. Foi nessa Cidade que conheceu a esposa e, em seguida, mudou-se para Mogi. Em acalentada apuração da jornalista Luciana Garbin, o jornal paulistano publica quatro páginas abordando o ideal dos quatro brasileiros, de lançar o projeto de uma rodovia panamericana. Saindo do Brasil pela Argentina, eles atravessaram toda a América do Sul (em alguns trechos tiveram de desmontar os carros), ingressaram na América Central, depois México e, por fim, Estados Unidos, via Texas. Foram recebidos pelo lendário Henry Ford em Detroit e por Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, em Washington. A esposa de Francisco Lopes da Cruz, Olívia (91 anos) e a filha Leonor foram entrevistadas para a reportagem, que tem uma primorosa edição digital, disponível na internet: www.infograficos.estadao.com.br/e/paranemericana

Falando sobre

O projeto “Vamos Falar Sobre” levará ao Teatro Manoel Bezerra de Melo, da UMC, três polêmicos ativistas da atualidade. Arthur do Val, criador do canal “Mamãe, Falei!”, no Youtube; Kim Kitaguri, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre; e Francisco Razzo, palestrante e autor do livro “A Imaginação Totalitária”, estarão em Mogi no dia 2 de maio, às 19 horas. Felipe Ferreira fará a apresentação. Ingresso: um quilo de alimento não perecível.

Projetos

Num café com vereadores, o prefeito Marcus Melo (PSDB) apresentou dois projetos que serão enviados à Câmara, nos próximos dias. O primeiro visa facilitar a regularização de imóveis que estejam fora das normas municipais. O outro revela como será o programa de refinanciamento de impostos devidos ao Município. O Refis permitirá a renegociação de débitos com IPTU, ISS e Semae.

Aperto

Assim que aprovados, os projetos vão permitir que os munícipes acertem as contas em atraso e regularizem a situação de seus imóveis perante a Prefeitura. Isso porque, no segundo semestre, irá ocorrer um aperto por parte da fiscalização, com notificações e cobranças às pessoas que estiverem em situação irregular na Cidade. O arrocho virá como reforço para as finanças municipais, atualmente em baixa, por conta da crise econômica.

Polo digital

O prefeito Marcos Melo acompanhou, ontem, em São Paulo, as palestras de Robin Chase e Uri Levine. Foi em busca de subsídios para o futuro polo digital que pretende implantar em Mogi. Procurou as pessoas certas. Chase é fundadora e ex-CEO da Zipcar, profunda conhecedora dos caminhos para transformar uma starup em uma mega indústria. É pioneira na chamada economia compartilhada. Já Levine é co-fundador do Waze e FeeX, um dos empreendedores mais reconhecidos da atualidade e investidor ativo em empresas de base tecnológica.

Cotidiano



Frase

O homem honesto procura tornar-se útil, o intrigante tenta ser necessário.

Victor Hugo (1802-1885), novelista francês, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos