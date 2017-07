Carreata abre a Festa do Carmo nesta quinta-feira

QUADRO DESTAQUE

Começa nesta quinta-feira (6) a programação da Festa em louvor à Nossa Senhora do Carmo. Às 20 horas, acontece a abertura do evento, com concentração da Comunidade de Santa Teresinha em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo, para a carreata com a imagem de Nossa Senhora do Carmo pelas ruas do entorno.

O início da novena será amanhã, quando também começa a tradicional quermesse. Toda a programação, sob o tema “Mãe, oh mãe… Abre teus braços e acolhe teus filhos!”, se estenderá até o próximo dia 16, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora do Carmo e ocorre a procissão em louvor à padroeira da igreja.

Nesses dias de festa, os fiéis renovam a fé com a participação nas missas da novena e procissão e ainda na quermesse, montada em frente às igrejas das Ordem Primeira e Terceira do Carmo, sob a coordenação do frei Marcelo de Jesus Maciel, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

A novena, que se estenderá até o dia 15, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Rua Otto Unger, s/nº, irá celebrar os diversos títulos de Nossa Senhora. Cada missa, a partir das 19h30, será presidida por um padre diferente da Diocese de Mogi. Todas as noites, após a missa, haverá a bênção e a imposição do santo escapulário.

A primeira missa da novena, nesta sexta-feira, terá como tema a Aparição de Nossa Senhora Aparecida, com celebração do padre Guilherme da Costa Vilela. Já no sábado, será abordada a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, com missa presidida pelo frei Marcelo de Aquino e pregação do frei Thiago Borges. A missa de domingo, sobre a temática de Nossa Senhora das Graças, ficará por conta do frei Gabriel Hammberg. Os temais vão se diversificando até sábado.

A procissão em louvor à Nossa Senhora do Carmo será dia 16, às 17h30, seguida de missa. Nesta data, todas as celebrações serão solenes, com missas às 7h30 e às 10 horas

Na quermesse, a partir das 18h30, na Rua Padre João, haverá barracas de churrasco, salgados e buraco quente, doces e bebidas e chocolate quente. Para a criançada, tem barraca do peixinho, brinquedo inflável, como pula-pula, entre outras atrações.