Carlos Evaristo diz que entrega a presidência da Câmara com contas em dia

SILVIA CHIMELLO

A pouco mais de um mês para encerrar o mandato na presidência da Câmara, o vereador Carlos Evaristo da Silva (PSD) afirma que um dos principais desafios de sua gestão é administrar a Casa neste período de crise e contenção de despesas e, mesmo assim, conseguir manter os serviços, as contas e a folha de pagamento em dia.

Ele afirma que o momento mais difícil no seu mandato foi quando teve que dispensar funcionários antigos do Legislativo, alguns com mais de 40 anos de trabalho, substituídos pelos novos servidores aprovados no concurso público realizado no início do ano para atender as exigências do Ministério Público.

O presidente acredita também que a Câmara se “modernizou e está mais próxima da população, usando o canal de televisão, as redes sociais e internet para interagir mais com as pessoas”. Ele acredita que o Legislativo hoje tem mais representatividade na Cidade por participar de forma efetiva das decisões importantes e atuar em parceria com a Prefeitura nos projetos que priorizam o desenvolvimento econômico e social, envolvendo propostas para melhorar a arrecadação, planejamento urbano, saúde e educação, entre outras.

Apesar do descrédito atual com a classe política, ele aposta que o resultado das últimas eleições em Mogi “comprova” que os vereadores têm uma imagem positiva aos olhos dos eleitores, que reelegeram a maioria deles para o cargo. Veja nesta entrevista a O Diário o balanço que ele faz sobre este ano no comando da Câmara de Mogi.

Há pouco tempo para deixar a presidência da Câmara, qual o balanço que faz do seu mandato?

O saldo do balanço é positivo, principalmente por se tratar de um ano muito complicado, com dificuldades financeiras que também refletiram na Câmara, e mesmo assim consegui manter todas as contas em dia, honrar os contratos, manter os serviços e manter a folha de pagamento em ordem. Consegui colocar no papel e realizar o concurso público e fazer as homologações. Promovemos ainda uma melhora na programação da TV Câmara, que cresceu e hoje é reconhecida na Cidade. Consegui administrar bem a crise. Só não tive tempo para realizar obras.

O que gostaria de ter feito, mas não conseguiu?

Gostaria também de pintar o prédio da Câmara e trocar o ar-condicionado do plenário, porque está muito velho.

E obras de acessibilidade?

Acho que a Câmara atende bem nesse setor. Temos elevador e hoje um cadeirante consegue acessar o plenário e todas as dependências da Casa. O único problema é o acesso do plenário até a parte onde fica a mesa (e a tribuna).

O que pretende priorizar nesse período que ainda resta?









Vamos manter o nosso ritmo de trabalho para deixar tudo em ordem e as contas em dia, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pretende devolver valores para a Prefeitura no final do ano?

Gostaria de devolver, mas ainda não posso dizer quanto deve sobrar até o final do ano.

E quanto à contratação dos aprovados em concursos para as 54 vagas abertas na Casa?

Já conseguimos contratar cerca de 40 funcionários. Faltam poucos para completar o quadro. Gostaria de concluir todo o processo até o final do ano.

Qual o momento mais difícil de sua gestão até agora?

Foi sem dúvida a reforma administrativa. O processo foi difícil porque tivemos que demitir funcionários capacitados, experientes, que trabalhavam há muitos anos na Câmara, alguns com mais de 25, de 40 anos. Isso, além das dificuldades financeiras para administrar em época de crise.

O que considera positivo?

A austeridade, economia e firmeza com que conduzi o plenário, os trabalhos e a forma de administrar para manter tudo em ordem.

Como está sendo essa experiência como presidente?

Muito enriquecedora, porque tive a oportunidade de conhecer melhor a minha capacidade de administrar, tive um grande crescimento como pessoa. Com certeza vou deixar a Câmara organizada para o futuro presidente.

Repetiria a experiência?

Em outro momento, repetiria sim.

Como vê a imagem da Câmara perante a opinião pública?

A Câmara tem participado das decisões importantes da Cidade, chamando para si a solução de problemas. Trabalha com muita autonomia e hoje é muito respeitada na Cidade. A renovação de apenas 9 dos 23 vereadores nas últimas eleições demonstra que a população vê o Legislativo com bons olhos.

Como está o relacionamento com a Prefeitura?

A Câmara participa das discussões e sempre é consultada pela Prefeitura sobre temas importantes. A gente debate e busca em conjunto a solução dos problemas. Sabemos das dificuldades e entendemos que o momento é de crise, de falta de recursos. Sabemos que ainda tem um longo caminho a ser seguido.





E a população entende isso quando são negados os pedidos?

Se não dá para fazer 100% tentamos atender pelo menos 50%. Acho também que nesse momento, a população entende as dificuldades porque hoje tudo é falado publicamente. Todos sabem que será necessário esperar mais algum tempo para ter os pedidos atendidos. Fizemos muitas obras e construímos muitos equipamentos nas administrações anteriores e agora temos que manter o atendimento nesses serviços, por isso a população entende a situação.

Como avalia a atuação dos vereadores?

Eles são muito atuantes, promovem audiências públicas e reuniões para debater os mais diversos projetos para a Cidade.

As redes sociais ajudam ou prejudicam o trabalho do político?

Acredito que as redes sociais têm uma função importante porque além de exigir mais repostas dos vereadores também mostram com mais rapidez o trabalho que está sendo realizado, além de aproximar e servir como um canal de comunicação entre as duas partes.

Hoje a classe política é muito criticada. Como lida com isso?

Eu tenho orgulho de ser político e de ser vereador da Câmara de Mogi, que realiza um trabalho sério e é muito respeitada, sem nenhum envolvimento com escândalo.

Como será o processo de sucessão na presidência da Câmara?

Existe um acordo partidário com o PSDB para indicar o candidato e tudo indica que deve ser mesmo o Pedro Komura (PSDB).

Quais os planos para 2018?

De retomar os trabalhos e dar continuidade aos projetos. Sinto falta de fazer as visitas, verificar os problemas in loco e estar mais presente nos bairros.