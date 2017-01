Carisma e música atraem os fiéis

Cidades, QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Na Catedral de Santana lotada, centenas de mãos em movimento sincronizados formavam uma corrente de energia e alegria para saudar o padre Alessandro Campos. Ele se emocionou ao se deparar com o grande número de pessoas que compareceu na cerimônia na noite de sexta-feira, com a presença de bispos e líderes religiosos Era a celebração dos seus 10 anos de sacerdócio. Os fiéis o seguem pelo carisma e o entusiasmo das pregações.

A igreja foi tomada por quase 2 mil pessoas, que se apertavam entre os amplos corredores. Era impossível circular e, por isso, muita gente preferiu assistir a celebração pelo telão, em frente à Matriz. Caravanas vieram de outros estados e cidades do interior e da Região, além dos mogianos que acompanham o padre em suas andanças. É um público de todas as faixas etárias.

A atenção estava voltada para o altar. Todos cantaram e rezaram. Muitos choraram copiosamente. Tudo para que ele prossiga com “alegria” na sua carreira e que “fortaleça cada vez mais na sua fé”, como aconselhou o bispo dom Pedro Luiz Stringhini, durante a missa. Estavam presentes os bispos dom José Ubiratan Lopes (Itaguaí-RJ), dom Antônio Carlos Altieri (Passo Fundo-RS), além do emérito de Mogi, dom Paulo Mascarenhas Roxo, que comemorava 27 anos de episcopado.

Com transmissão ao vivo por duas redes de televisão, a celebração manteve um tom discreto, seguindo o ritual da igreja. O padre cantou a trilha sonora religiosa da celebração. Foi reservado, como exigia cerimônia.

“É uma vitória. Olho para trás e parece que foi ontem, mas já se passaram 10 anos. Parece que estou vivendo a minha ordenação. A sensação é tão emocionante quanto. Estou honrado com a presença de quatro bispos. Feliz com tanta gente presente, um número de pessoas que superou as minhas expectativas. Porém, mais do que isso, minha alegria é poder estar com meus amigos e minha família. Sempre digo que a maior riqueza do homem e da mulher consiste em ter quatro coisas: Deus, família, amigos e saúde”, declarou.

A homilia foi feita pelo vigário geral da Diocese de Mogi, Antonio Robson Gonçalves. Ele destacou a importância do sacerdócio, o papel do “bom pastor” para cuidar do rebanho e o trabalho de evangelização feito pelo padre que leva a palavra de Deus através do canto e da alegria. Ele usou trechos do perfil do padre Alessandro publicado em O Diário, no último domingo, descrevendo detalhes ali revelados sobre a infância e a carreira do homenageado.

Estiveram presentes o prefeito Marcus Melo (PSDB), o deputado Luiz Carlos Gondim Teixeira (PSD) e as Irmãs Galvão, cantoras sertanejas.

Fidelidade

Lotada por um público predominantemente feminino, a Catedral foi cenário de fatos pouco comuns numa celebração. Foram dezenas de presentes, os mais variados, entregues ao padre por pessoas das mais diferentes localidades. De edredom e roupas a terços e batina. Uma de suas seguidoras, Telma Calegari, levou um cobertor. “Ele me tirou da depressão com suas mensagens que deram novo sentido para minha vida”, enfatizou. A atriz Valquiria Eduardo Silva levou um “bauzinho” para que ele “possa guardar as suas lembranças”. Ela é espírita, mas acompanha as pregações do religioso.

Os seguidores são atraídos pelas mensagens de fé, otimismo e entusiasmo. “Ele é o padre!!!” Essa frase é muito repetida. “Ele faz a diferença pelo carisma, alegria, canto, com suas mensagens de evangelização que conseguem tocar as pessoas, mas especialmente por sua convicção sobre o sacerdócio”, reforça a professora Maria Eduarda Pereira, de Campinas que levou a filha, a mãe e a avó para o festejo.

O motorista Ademir Antunes Pereira acredita que “a música dele comove, especialmente no estilo sertanejo, consegue tocar as pessoas”. Vilma Trevisan Pelegrim veio da cidade de Moreira Sales, no Paraná, para comemorar o seu aniversário ontem na missa do padre. Para Miroslavia Bertoncello, ele está transformando a vida de muitas pessoas com a mensagem de autoajuda. “Meu irmão foi salvo da depressão por ele”.

De Brasília, o reconhecimento

O inicio da carreira religiosa foi relembrado ontem por amigos do padre Alessandro Campos, de Brasília, que organizaram um grupo de 20 pessoas para vir até Mogi celebrar com os 10 anos de ordenação sacerdotal. Todos frequentam a igreja que ele ajudou a construir no Distrito Federal, a Paróquia Militar São Luiz Gonzaga e Santa Rita de Cássia.

O casal Cláudio e Beatriz Silveira conta que veio demonstrar a consideração com o padre, que “chegou a colocar a mão na massa para ajudar na obra da igreja”. A funcionária pública Maria Inês Valduga, que acompanha ele desde quando era seminarista, diz se sentir “orgulhosa” com a trajetória do padre. Todos previam o sucesso alcançado hoje a partir do primeiro CD Missa Religiosa.

Amigos ganham um show intimista

A festa de celebração de 10 anos de ordenamento do padre Alessandro Campos avançou noite adentro. Depois de mais de duas horas de celebração na Catedral de Santana, em Mogi, ele se reuniu com amigos, familiares e outros religiosos em um sítio, na cidade de Biritiba Mirim para um jantar de confraternização, regado à comida mineira.

Em um ambiente descontraído, padre Alessandro cantou, dançou e presenteou a todos os convidados com um show intimista. Estava muito feliz. Além de apresentar algumas canções religiosas do seu novo CD “Tudo, Tudo, Tudo com Jesus”, o padre cantor, seguindo seu repertório de música sertaneja de raiz, contagiou todos os presentes transformando o local em um salão de baile.